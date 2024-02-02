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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Белгородский министр рассказал о поточном обучении при возврате очки

Сколько смен будет у белгородских детей после возврата к очному формату обучения

2 февраля 2024, 14:03

Белгородский министр рассказал о поточном обучении при возврате очки

Для безопасности при возврате очного формата обучения власти решили не допускать проведение уроков на верхних этажах школ. В итоге решили увеличить число потоков детей. Повлияет ли это на количество смен, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

По словам чиновника, в системе российского образования есть двусменное обучение. С 19 февраля дети в Белгородской области будут обучаться не в сменах, а в потоках. При этом есть школы, где и до удалёнки было двусменное обучение, оно там и останется с 19 февраля.

Милёхин также рассказал, что желательно, чтобы дети возвращались домой до конца светового дня.

Если в школе три этажа, при введении ограничений число ребят, которые могут очно посещать занятия, сокращается на один этаж. Поэтому разово детей становится меньше, но количество потоков увеличивается.
Андрей Милёхин

Напомним, перед очным обучением комиссии проверят конструктивные особенности зданий. Специалисты сообщат, можно ли будет использовать верхние этажи в школах для обучения.

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#Белгородская область#Комиссия#Дети#Безопасность#Школы#Ограничения#Уроки#Белгород#Кристина Семенчук#Удалёнка#Очный формат обучения#Региональный министр образования
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