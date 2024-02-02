Сколько смен будет у белгородских детей после возврата к очному формату обучения

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По словам чиновника, в системе российского образования есть двусменное обучение. С 19 февраля дети в Белгородской области будут обучаться не в сменах, а в потоках. При этом есть школы, где и до удалёнки было двусменное обучение, оно там и останется с 19 февраля.
Милёхин также рассказал, что желательно, чтобы дети возвращались домой до конца светового дня.
Если в школе три этажа, при введении ограничений число ребят, которые могут очно посещать занятия, сокращается на один этаж. Поэтому разово детей становится меньше, но количество потоков увеличивается.
Андрей Милёхин
Напомним, перед очным обучением комиссии проверят конструктивные особенности зданий. Специалисты сообщат, можно ли будет использовать верхние этажи в школах для обучения.