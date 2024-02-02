Перед очным обучением комиссии проверят конструктивные особенности зданий

Министр отметил, что в частных случаях будут созданы специальные комиссии, которые осмотрят конструктивные особенности зданий, посмотрят, как выглядят верхние этажи, и изучат, насколько они критичны и необходимы для организации учебного процесса. Исчерпывающее решение об обучении на верхних этажах будет принято к 19 февраля.