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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Перед очным обучением комиссии проверят конструктивные особенности зданий

Перед очным обучением комиссии проверят конструктивные особенности зданий

2 февраля 2024, 07:03
Фото: 1MI
Специалисты проверят, насколько верхние этажи необходимы для организации учебного процесса, а также проинспектируют укрытия. Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.

По словам чиновника, оперштаб предложил вернуться к очному формату обучения в школах, но не использовать верхние этажи.

Такая мера во второй четверти была. Сейчас мы ориентируемся на образовательный процесс без верхних этажей.
Андрей Милёхин

Министр отметил, что в частных случаях будут созданы специальные комиссии, которые осмотрят конструктивные особенности зданий, посмотрят, как выглядят верхние этажи, и изучат, насколько они критичны и необходимы для организации учебного процесса. Исчерпывающее решение об обучении на верхних этажах будет принято к 19 февраля.

Поскольку уменьшается этажность обучения, увеличивается количество потоков при очном формате обучения. Все те, кто раньше вмещался на трёх этажах, на двух не поместятся. Поэтому увеличится количество потоков. Часть занятий может проводиться в дистанционном формате.
Андрей Милёхин
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