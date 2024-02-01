К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ

Министр отметил, что в 20-километровой зоне от границы школы работать будут только в дистанционном формате. А за этой зоной в ряде муниципалитетов, среди которых Белгород, Белгородский, Борисовский, Корочанский районы, Валуйский, Шебекинский, Грайворонский горокруга, оперативный штаб допустил формат очного обучения в случае, если будут представлены согласия родителей. Это порядка 120 школ.