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Published Сегодня, 14:45

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К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ

К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ

1 февраля 2024, 14:45
Фото: 1MI
Учебные организации расположены в 10 муниципалитетах Белгородской области. Подробнее рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

По словам чиновника, оперштаб принял решение, что с 19 февраля допускается очное обучение в школах вместе с сохранением дистанционного. Формат определяют родители. Поэтому в настоящее время запущен процесс сбора согласий.

Родитель имеет право оставить ребёнка на дистанционном обучении. Мы понимаем, что некоторые обращения связаны с тем, что детей принуждают выходить в школы. Процитирую губернатора Белгородской области: «Даже если на всю школу один ребёнок выберет дистанционный формат, он будет так заниматься».
Андрей Милёхин

Министр отметил, что в 20-километровой зоне от границы школы работать будут только в дистанционном формате. А за этой зоной в ряде муниципалитетов, среди которых Белгород, Белгородский, Борисовский, Корочанский районы, Валуйский, Шебекинский, Грайворонский горокруга, оперативный штаб допустил формат очного обучения в случае, если будут представлены согласия родителей. Это порядка 120 школ.

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#Белгородская область#Школы#Обучение#Белгород#Кристина Семенчук#Дистанционное обучение#Согласие родителей#Очное обучение
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