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Published Сегодня, 16:57

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Школы в Белгородской области переведут на очное обучение с 19 февраля

Школы в Белгородской области переведут на очное обучение с 19 февраля

31 января 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
Решение также касается детских садов и колледжей. На очное обучение переведут образовательные учреждения, которые расположены свыше 20 км от границы.
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Школы

В Белгороде провели заседание оперштаба, на котором приняли решение о дальнейшем формате работы образовательных учреждений. На очное обучение с 19 февраля возвращаются школы, которые находятся в зоне свыше 20 км от границы. От каждого родителя требуется письменное согласие на это. Помимо этого, родители имеют право оставить ребёнка на дистанте.

«Школа обязательно пойдёт навстречу, даже если это будет один ребёнок из всей школы», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что на очное обучение возвращаются семь приграничных районов, а также Белгород, Яковлевский горокруг и село Мелихово в Корочанском районе. Дальняя Игуменка ещё остаётся на дистанте.

Аналогичное решение приняли по колледжам и рекомендовали вузам. Детские сады в 20-километровой зоне от границы продолжат работать в режиме дежурных групп, остальные — по письменному согласию родителей и исходя из количества мест в укрытиях.

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#Общество#Белгородская область#Школы#Вузы#Новости Белгорода#Детсад#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Очное обучение
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