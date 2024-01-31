Школы в Белгородской области переведут на очное обучение с 19 февраля

В Белгороде провели заседание оперштаба, на котором приняли решение о дальнейшем формате работы образовательных учреждений. На очное обучение с 19 февраля возвращаются школы, которые находятся в зоне свыше 20 км от границы. От каждого родителя требуется письменное согласие на это. Помимо этого, родители имеют право оставить ребёнка на дистанте.