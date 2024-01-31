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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Гладков рассказал, как будут работать белгородские школы в очном формате

Что изменится в белгородских школах при возвращении на очное обучение?

31 января 2024, 17:25
Фото: Изображение Midjourney

Гладков рассказал, как будут работать белгородские школы в очном формате

Детям разрешат использовать мобильные телефоны на уроках для связи с родителями. Учебный процесс организуют без использования верхних этажей. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

С 19 февраля часть школ в Белгородской области возвращается в очный формат работы. Речь идёт об образовательных учреждениях в семи районах области, а также в Белгороде, Яковлевском горокруге и селе Мелихово в Корочанском районе.

Посещать школу дети смогут только при письменном согласии родителей. Кроме того, детям разрешат пользоваться мобильными телефонами на уроках для оперативной связи с родителями. Помимо этого, учиться на верхних этажах школ будет запрещено. Часть уроков останется в дистанционном формате.

Также учеников и учителей продолжат обучать оказанию доврачебной помощи. Для детей разработают индивидуальный маршрут от дома к школе. Родителей будут оповещать о входе и выходе детей из образовательного учреждений.

В учреждениях дополнительного образования будут применять аналогичные меры.

Школы в Белгородской области переведут на очное обучение с 19 февраля
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#Общество#Белгородская область#Школы#Образовательные учреждения#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Меры безопасности
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