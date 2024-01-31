Что изменится в белгородских школах при возвращении на очное обучение?

Посещать школу дети смогут только при письменном согласии родителей. Кроме того, детям разрешат пользоваться мобильными телефонами на уроках для оперативной связи с родителями. Помимо этого, учиться на верхних этажах школ будет запрещено. Часть уроков останется в дистанционном формате.