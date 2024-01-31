Что изменится в белгородских школах при возвращении на очное обучение?

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
С 19 февраля часть школ в Белгородской области возвращается в очный формат работы. Речь идёт об образовательных учреждениях в семи районах области, а также в Белгороде, Яковлевском горокруге и селе Мелихово в Корочанском районе.
Посещать школу дети смогут только при письменном согласии родителей. Кроме того, детям разрешат пользоваться мобильными телефонами на уроках для оперативной связи с родителями. Помимо этого, учиться на верхних этажах школ будет запрещено. Часть уроков останется в дистанционном формате.
Также учеников и учителей продолжат обучать оказанию доврачебной помощи. Для детей разработают индивидуальный маршрут от дома к школе. Родителей будут оповещать о входе и выходе детей из образовательного учреждений.
В учреждениях дополнительного образования будут применять аналогичные меры.