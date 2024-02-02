Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Как отметил чиновник, меры по ограничению посещения территории образовательной организации для посторонних лиц остаются действовать. Все входы на территорию школ точно не откроют для свободного посещения.
Есть серьёзные ограничения, которые связаны с безопасностью. Мы будем продолжать их соблюдать. Это, прежде всего, в интересах родителей и детей.
Андрей Милёхин
Милёхин напомнил, что количество потоков увеличится, а это значит, что единовременное посещение школ по количеству людей уменьшится.
Напомним, перед 19 февраля специалисты проверят, насколько верхние этажи необходимы для организации учебного процесса, а также проинспектируют укрытия.