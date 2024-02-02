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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В школах Белгородской области останутся ограничения на вход посторонних лиц

Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?

2 февраля 2024, 08:32
Фото: 1MI

В школах Белгородской области останутся ограничения на вход посторонних лиц

Чтобы избежать массового скопления детей перед началом уроков, белгородские родители предложили открыть все входы и выходы на территорию школ. Предложение прокомментировал региональный министр образования Андрей Милёхин.

Как отметил чиновник, меры по ограничению посещения территории образовательной организации для посторонних лиц остаются действовать. Все входы на территорию школ точно не откроют для свободного посещения.

Есть серьёзные ограничения, которые связаны с безопасностью. Мы будем продолжать их соблюдать. Это, прежде всего, в интересах родителей и детей.
Андрей Милёхин

Милёхин напомнил, что количество потоков увеличится, а это значит, что единовременное посещение школ по количеству людей уменьшится.

Напомним, перед 19 февраля специалисты проверят, насколько верхние этажи необходимы для организации учебного процесса, а также проинспектируют укрытия.

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#Белгородская область#Родители#Проверка#Школы#Этажи#Ограничения#Белгород#Кристина Семенчук#Министр образования#Меры безопасности#Укрытия#Учебный процесс
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