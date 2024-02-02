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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Последствия обстрела

Обстреляна школа, найден взрывоопасный предмет: что произошло в Белгородской области

2 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ нанесли по Белгородской области более 90 ударов за сутки

В ежедневную сводку обстрелов попали шесть районов региона. Из мирных жителей никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Шесть районов Белгородской области 1 февраля подверглись обстрелам ВСУ. По территории региона нанесли более 90 ударов. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

По Мокрой Орловке в Грайворонском округе противник выпустил четыре миномётных снаряда и сбросил взрывное устройство с беспилотника. Повредило линию электропередачи. Её на текущий момент восстановили. Шесть прилётов из миномёта насчитали на окраинах Сподарюшино и Дроновки. Пострадавших и разрушений нет.

Тремя миномётными снарядами ударили по Теребрено в Краснояружском районе. Пострадал только забор на территории местной школы. Над посёлком Задорожный сбили два БПЛА противника. Без последствий.

В Белгородском районе в Щетиновке с летательного аппарата сбросили два взрывных устройства, ещё один сбили. Также село атаковали тремя дронами-камикадзе. Журавлёвка попала под артобстрел — шесть прилётов. Система ПВО сбила ещё шесть дронов над сёлами Ближнее, Журавлёвка и Устинка.

18 выстрелов из гранатомёта противник нанёс по селу Богун-Городок в Борисовском районе. Окраину села Казачье-Рудченское атаковали дроном-камикадзе. Разрушений и пострадавших нет.

В селе Тимоново Валуйского округа накануне ликвидировали боеприпас. Без последствий.

Под обстрелами был и Шебекинский горокруг. ИЗ РСЗО «Град» обстреляли село Терновое. ВСУ выпустили по населённому пункту пять снарядов. Миномётными снарядами ударили по Ленинскому, хутору Панков и Марьино. Ещё один такой снаряд и 20 гранатомётных выстрелов выпустили по Красному. Новую Таволжанку и Середу атаковали дронами-камикадзе. Разрушений не зафиксировали, никто из мирных жителей не пострадал.

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