Обстреляна школа, найден взрывоопасный предмет: что произошло в Белгородской области

Под обстрелами был и Шебекинский горокруг. ИЗ РСЗО «Град» обстреляли село Терновое. ВСУ выпустили по населённому пункту пять снарядов. Миномётными снарядами ударили по Ленинскому, хутору Панков и Марьино. Ещё один такой снаряд и 20 гранатомётных выстрелов выпустили по Красному. Новую Таволжанку и Середу атаковали дронами-камикадзе. Разрушений не зафиксировали, никто из мирных жителей не пострадал.