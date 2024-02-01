В белгородском приграничье уничтожат неразорвавшиеся боеприпасы

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Белгородцев предупредили о звуках взрывов на территории приграничного Валуйского горокруга. В муниципалитете проведут плановые взрывные работы — будут уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.
Об этом написал глава администрации округа Алексей Дыбов и попросил местных жителей сохранять спокойствие. Работы запланированы на 1 февраля, однако точное время Дыбов не назвал.
22 января на полигоне Яковлевского горокруга также проводились взрывные работы. Сообщалось, что уничтожать будут взрывоопасный предмет, найденный на территории Корочанского района. Утилизацией боеприпаса занимались специалисты Минобороны РФ.
Добавим, что ранее в Белгороде проводилось обследование территории вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского. Там искали обломки ракет и беспилотников в целях обеспечения безопасности белгородцев.