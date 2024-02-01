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Published Сегодня, 15:22

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Updated Сегодня, 15:24

В Белгородской области проведут плановые взрывные работы

В белгородском приграничье уничтожат неразорвавшиеся боеприпасы

1 февраля 2024, 15:22
Фото: 1MI

В Белгородской области проведут плановые взрывные работы

1 февраля на территории Валуйского горокруга проведут плановые взрывные работы. Уничтожать будут неразорвавшиеся боеприпасы, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

Белгородцев предупредили о звуках взрывов на территории приграничного Валуйского горокруга. В муниципалитете проведут плановые взрывные работы — будут уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом написал глава администрации округа Алексей Дыбов и попросил местных жителей сохранять спокойствие. Работы запланированы на 1 февраля, однако точное время Дыбов не назвал.

22 января на полигоне Яковлевского горокруга также проводились взрывные работы. Сообщалось, что уничтожать будут взрывоопасный предмет, найденный на территории Корочанского района. Утилизацией боеприпаса занимались специалисты Минобороны РФ.

Добавим, что ранее в Белгороде проводилось обследование территории вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского. Там искали обломки ракет и беспилотников в целях обеспечения безопасности белгородцев.

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#Белгородская область#Алексей дыбов#Предупреждение#Белгород#Наталья Корявых#Валуйский горокруг#Приграничье#Взрывные работы
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