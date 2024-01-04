На время ликвидации снаряда в Белгороде изменится маршрут автобусов

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Автобусы, путь следования которых проходит через улицу Красноармейскую, будут двигаться по улицам Губкина, Щорса с выездом на проспект Богдана Хмельницкого. Также и в обратном направлении. Временная схема движения, как сообщает Минтранс, будет действовать до особого распоряжения.
Напомним, что сегодня планируется ликвидация неразорвавшихся снарядов по улице Красноармейская и в микрорайоне Улитка. по улице Красноармейской уже эвакуировано 600 белгородцев из более 320 домов.