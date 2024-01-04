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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:41

Движение общественного транспорта

На время ликвидации снаряда в Белгороде изменится маршрут автобусов

4 января 2024, 08:30
Фото: 1MI
Движение общественного транспорта

В Белгороде из-за неразорвавшегося снаряда изменился маршрут автобусов

На время проведения мероприятий по обезвреживанию боеприпасов, в Белгороде изменилась схема движения некоторых маршрутов. Об этом сообщил Минтранс.
Сюжет
Щорса

Автобусы, путь следования которых проходит через улицу Красноармейскую, будут двигаться по улицам Губкина, Щорса с выездом на проспект Богдана Хмельницкого. Также и в обратном направлении. Временная схема движения, как сообщает Минтранс, будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, что сегодня планируется ликвидация неразорвавшихся снарядов по улице Красноармейская и в микрорайоне Улитка. по улице Красноармейской уже эвакуировано 600 белгородцев из более 320 домов.

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