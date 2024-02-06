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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Белгородский министр рассказала о назначении новых выплат для пострадавших детей

Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей

6 февраля 2024, 10:14
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказала о назначении новых выплат для пострадавших детей

В регионе вводят новые меры поддержки пострадавшим от обстрелов ВСУ. Речь идёт о трёх категориях мирных граждан. Подробнее рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова.
Сюжет
Выплаты

Что касается семей, где пострадали дети, они каждый месяц в течение года будут получать по 30 тысяч рублей. Как отметила Батанова, это деньги, которые можно использовать на реабилитацию, на лечение, либо же на свои первоочередные нужды.

По словам чиновницы, в регионе появятся дополнительные меры поддержки мирных жителей Белгородской области. Поддерживать будут три категории семей:

  • где есть погибшие;
  • совершеннолетние, которые получили среднюю и тяжёлую степень ранения;
  • дети, которые получили среднюю и тяжёлую степень ранения.

Людям из этих категорий будут помогать в оздоровлении и санаторно-курортном лечении, компенсировать расходы на проезд и мобильную связь (каждый член семьи ежемесячно получит по 1000 рублей), возмещать 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг, а семьям, где есть школьники, выплачивать по 15 тысяч рублей к началу нового учебного года.

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