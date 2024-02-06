Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Что касается семей, где пострадали дети, они каждый месяц в течение года будут получать по 30 тысяч рублей. Как отметила Батанова, это деньги, которые можно использовать на реабилитацию, на лечение, либо же на свои первоочередные нужды.
По словам чиновницы, в регионе появятся дополнительные меры поддержки мирных жителей Белгородской области. Поддерживать будут три категории семей:
Людям из этих категорий будут помогать в оздоровлении и санаторно-курортном лечении, компенсировать расходы на проезд и мобильную связь (каждый член семьи ежемесячно получит по 1000 рублей), возмещать 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг, а семьям, где есть школьники, выплачивать по 15 тысяч рублей к началу нового учебного года.