В белгородских отделениях медицинской реабилитации наблюдается кадровый дефицит

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В настоящее время на 208,25 штатной должности в оказании медицинской реабилитации участвуют 152 сотрудника, из них на 43,25 штатной должности 34 сотрудника по детской реабилитации. Общая укомплектованность кадрами составила 73%.
В документе указано, что по действующим штатным расписаниям по врачебным должностям на 68,25 штатной должности 42 сотрудника осуществляет медицинскую реабилитацию, из них на 10,25 врачебной должности восемь сотрудников по детской реабилитации. Укомплектованность врачами составляет 61,5% (из них 78%— по детской реабилитации). Укомплектованность средних медработников и работников с немедицинским образованием, оказывающих услуги по реабилитации, составляет 78,5%, из них 78,8% — по детской реабилитации.
Укомплектованность врачебными кадрами по нормативу составляет 50,4%, из них 80% — по детской реабилитации. Укомплектованность средних медработников и работников с немедицинским образованием по нормативу составила 29,6%, из них 69,8% — по детской реабилитации.
Эксперты сделали вывод, что анализ кадрового состава отделений медицинской реабилитации области показал низкий уровень укомплектованности отделений медицинской реабилитации по нормативу. Особенно низкая укомплектованность наблюдается по таким специальностям, как врач физической и реабилитационной медицины, медсестра по реабилитации, психолог, практически отсутствуют специалисты по физической реабилитации и специалисты по эргореабилитации.