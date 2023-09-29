В белгородских отделениях медицинской реабилитации наблюдается кадровый дефицит

В документе указано, что по действующим штатным расписаниям по врачебным должностям на 68,25 штатной должности 42 сотрудника осуществляет медицинскую реабилитацию, из них на 10,25 врачебной должности восемь сотрудников по детской реабилитации. Укомплектованность врачами составляет 61,5% (из них 78%— по детской реабилитации). Укомплектованность средних медработников и работников с немедицинским образованием, оказывающих услуги по реабилитации, составляет 78,5%, из них 78,8% — по детской реабилитации.