Один из раненных при обстреле Белгорода детей находится в тяжёлом состоянии

Posted Вчера, 14:25
Published Вчера, 14:25
Modified Вчера, 14:27
Updated Вчера, 14:27
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что один из пострадавших детей в результате обстрела Белгорода находится в тяжёлом состоянии. Всего ранения 15 февраля получили четыре ребёнка.
«Цели ударов Украины — мама с коляской, жилой дом, стадион, магазин, рынок. Жестоко, бесчеловечно бьют по людям», — говорится в сообщении Львовой-Беловой.
Омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Всего при ракетной атаке на город погибли шесть человек. Пострадали ещё 17. Среди погибших — годовалая девочка. Шестой жертвой стал мужчина, который скончался на операционном столе. По данным губернатора, в общем в тяжёлом состоянии находятся шестеро пациентов.
Глава региона ранее сообщил, что двоих мальчиков после оказания медпомощи отпустили домой. Дети 7 и 15 лет получили контузию и ушиб плеча.