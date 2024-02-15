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Posted Вчера, 14:25

Published Вчера, 14:25

Modified Вчера, 14:27

Updated Вчера, 14:27

Ребёнок

Один из раненных при обстреле Белгорода детей находится в тяжёлом состоянии

15 февраля 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Львова-Белова рассказала о состоянии раненного при обстреле Белгорода ребёнка

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о состоянии одного из раненых детей. Она также выразила соболезнования родным погибших. Одной из жертв стала годовалая девочка.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что один из пострадавших детей в результате обстрела Белгорода находится в тяжёлом состоянии. Всего ранения 15 февраля получили четыре ребёнка.

«Цели ударов Украины — мама с коляской, жилой дом, стадион, магазин, рынок. Жестоко, бесчеловечно бьют по людям», — говорится в сообщении Львовой-Беловой.

Омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Всего при ракетной атаке на город погибли шесть человек. Пострадали ещё 17. Среди погибших — годовалая девочка. Шестой жертвой стал мужчина, который скончался на операционном столе. По данным губернатора, в общем в тяжёлом состоянии находятся шестеро пациентов.

Глава региона ранее сообщил, что двоих мальчиков после оказания медпомощи отпустили домой. Дети 7 и 15 лет получили контузию и ушиб плеча.

Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
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