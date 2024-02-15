Один из раненных при обстреле Белгорода детей находится в тяжёлом состоянии

Всего при ракетной атаке на город погибли шесть человек. Пострадали ещё 17. Среди погибших — годовалая девочка. Шестой жертвой стал мужчина, который скончался на операционном столе. По данным губернатора, в общем в тяжёлом состоянии находятся шестеро пациентов.