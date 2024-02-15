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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Коляска, в которой был ребёнок

Ребёнку, погибшему в Белгороде во время обстрела, было всего четыре месяца

15 февраля 2024, 12:12
Фото: Bel.ru
Коляска, в которой был ребёнок

Член СПЧ Ахмедова рассказала подробности о погибшем в Белгороде малыше

Женщина с грудным ребёнком погибла на стадионе возле школы. Подробности рассказала Марина Ахмедова — член Совета по правам человека при президенте РФ. Мать малыша не пострадала, с ней работают психологи, сообщают в соцсетях.

Погибшему в Белгороде при атаке ВСУ младенцу было всего четыре месяца. Женщина с грудным ребёнком находилась на стадионе около школы. Оба во время атаки ВСУ погибли.

Пока я пыталась выяснить, что с младенцем, мне звонили многодетные матери из Белгорода и причитали: «Грудничка убили». Я сказала, что есть информация — младенец жив и надо просто молиться. Но он уже не был жив. Он погиб.
Марина Ахмедова

Напомним, что всего в городе погибли сегодня, 15 февраля, пять человек. В Сети сообщают, что мама погибшего малыша не пострадала. С ней работают психологи.

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