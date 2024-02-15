Ребёнку, погибшему в Белгороде во время обстрела, было всего четыре месяца

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Погибшему в Белгороде при атаке ВСУ младенцу было всего четыре месяца. Женщина с грудным ребёнком находилась на стадионе около школы. Оба во время атаки ВСУ погибли.
Пока я пыталась выяснить, что с младенцем, мне звонили многодетные матери из Белгорода и причитали: «Грудничка убили». Я сказала, что есть информация — младенец жив и надо просто молиться. Но он уже не был жив. Он погиб.
Марина Ахмедова
Напомним, что всего в городе погибли сегодня, 15 февраля, пять человек. В Сети сообщают, что мама погибшего малыша не пострадала. С ней работают психологи.