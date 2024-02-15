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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Скорая помощь

Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось

15 февраля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Скорая помощь

Минздрав привёл новые данные о погибших и пострадавших от атаки в Белгороде

Известно уже о шести погибших. Подробности приводит федеральный Минздрав. Среди жертв есть ребёнок: речь о четырёхмесячном малыше, который погиб во время прогулки.

В Белгороде увеличилось число жертв трагедии 15 февраля. Федеральные СМИ со ссылкой на Минздрав РФ сообщают, что насчитывается уже шестеро погибших. В их числе — один ребёнок. Речь идёт о четырёхмесячном малыше, который погиб во время прогулки.

Федеральные СМИ добавляют, что ранены 17 человек. Четверо из них — дети. При этом губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о 18 пострадавших. По информации главы региона, среди общего количества было пятеро несовершеннолетних.

После полудня над Белгородом и Белгородским районом раздались взрывы. Разрушения есть в частных и многоквартирных домах. От обстрела пострадали в том числе школа и расположенный рядом стадион.

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