Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Белгороде увеличилось число жертв трагедии 15 февраля. Федеральные СМИ со ссылкой на Минздрав РФ сообщают, что насчитывается уже шестеро погибших. В их числе — один ребёнок. Речь идёт о четырёхмесячном малыше, который погиб во время прогулки.
Федеральные СМИ добавляют, что ранены 17 человек. Четверо из них — дети. При этом губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о 18 пострадавших. По информации главы региона, среди общего количества было пятеро несовершеннолетних.
Ранее стало известно, что госпитализированы как минимум 15 раненых.
После полудня над Белгородом и Белгородским районом раздались взрывы. Разрушения есть в частных и многоквартирных домах. От обстрела пострадали в том числе школа и расположенный рядом стадион.