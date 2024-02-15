Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось

В Белгороде увеличилось число жертв трагедии 15 февраля. Федеральные СМИ со ссылкой на Минздрав РФ сообщают, что насчитывается уже шестеро погибших. В их числе — один ребёнок. Речь идёт о четырёхмесячном малыше, который погиб во время прогулки.