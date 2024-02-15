Погибли пять человек: фоторепортаж с места трагедии 15 февраля в Белгороде

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В 12 часов ВСУ ударили по Белгороду снарядами РСЗО «Вампир». Один из прилётов пришёлся по зданию торгового центра на улице Плеханова. Пострадали и соседние многоэтажные дома: выбиты стёкла, посечены стены.
Известно о пяти погибших. Три человека умерли прямо у входа в торговый центр. Их тела накрыли специальной плёнкой. Местные жители стеклись к месту трагедии: близко к зданию их не пускали прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полицейские, а также представители военной полиции.
Живущие по соседству белгородцы рассказали об увиденном. По их словам, случилось всё внезапно.
Нам повезло, что стена кирпичная и стекла нет. Смешанные чувства. Не успеешь тут среагировать. Не было никаких звуков, ничего. Просто прилетело… И всё. Остальное было после, побежали, спрятались. Что-то сделать тут вряд ли успеете.
К пострадавшему зданию приехал мэр Валентин Демидов. Через время всех присутствующих настойчиво попросили разойтись.
Бел.Ру продолжает следить за развитием событий.