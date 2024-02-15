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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Фоторепортаж с мечта очередного теракта ВСУ в Белгороде

Погибли пять человек: фоторепортаж с места трагедии 15 февраля в Белгороде

15 февраля 2024, 11:35
Фото: Bel.ru

Фоторепортаж с мечта очередного теракта ВСУ в Белгороде

15 февраля ВСУ в очередной раз нанесли удар по Белгороду. На момент публикации известно о пяти погибших. Корреспондент Бел.Ру побывал на месте трагедии.
Сюжет
Обстрел

В 12 часов ВСУ ударили по Белгороду снарядами РСЗО «Вампир». Один из прилётов пришёлся по зданию торгового центра на улице Плеханова. Пострадали и соседние многоэтажные дома: выбиты стёкла, посечены стены.

Известно о пяти погибших. Три человека умерли прямо у входа в торговый центр. Их тела накрыли специальной плёнкой. Местные жители стеклись к месту трагедии: близко к зданию их не пускали прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полицейские, а также представители военной полиции.

Фото: Bel.ru

Живущие по соседству белгородцы рассказали об увиденном. По их словам, случилось всё внезапно.

Нам повезло, что стена кирпичная и стекла нет. Смешанные чувства. Не успеешь тут среагировать. Не было никаких звуков, ничего. Просто прилетело… И всё. Остальное было после, побежали, спрятались. Что-то сделать тут вряд ли успеете.
Видео: Bel.ru

К пострадавшему зданию приехал мэр Валентин Демидов. Через время всех присутствующих настойчиво попросили разойтись.

Фото: Bel.ru

Бел.Ру продолжает следить за развитием событий.

Минимум три белгородца погибли рядом с попавшим под обстрел торговым центром
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