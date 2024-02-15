Погибли пять человек: фоторепортаж с места трагедии 15 февраля в Белгороде

Известно о пяти погибших. Три человека умерли прямо у входа в торговый центр. Их тела накрыли специальной плёнкой. Местные жители стеклись к месту трагедии: близко к зданию их не пускали прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полицейские, а также представители военной полиции.