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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Пострадавшая при обстреле школа

Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород

15 февраля 2024, 12:15
Фото: РИА «Новости»
Пострадавшая при обстреле школа

Школа и стадион в Белгороде получили повреждения от обстрела

Один из обломков сбитой ракеты РСЗО «Вампир» упал на школьный стадион. В результате его падения также пострадала расположенная неподалёку школа, сообщили журналисты РИА «Новости». На территории погибли два человека.

После обстрела Белгорода повреждения получила школа на Харгоре. В результате удара в здании посекло фасад и выбило окна. Внутри школьников не было: юные белгородцы до 19 февраля обучаются в дистанционном формате.

Также пострадал школьный стадион: обломок ракеты упал именно туда. В этот момент по стадиону гуляла женщина с грудным ребёнком — они погибли.

Всего в результате обстрела погибли пятеро человек. Трое из них скончались у торгового центра по улице Плеханова. В больницы госпитализировали 15 человек, восемь из них находятся в реанимации.

Пострадавшая при обстреле школаПострадавшая при обстреле школа
Пострадавшая при обстреле школаПострадавшая при обстреле школа
Пострадавшая при обстреле школаПострадавшая при обстреле школа
Пострадавшая при обстреле школа
Фото: РИА "Новости"
Видео: РИА «Новости»
Магазин, семь домов и пять многоэтажек пострадали при атаке на Белгород
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