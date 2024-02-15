Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
После обстрела Белгорода повреждения получила школа на Харгоре. В результате удара в здании посекло фасад и выбило окна. Внутри школьников не было: юные белгородцы до 19 февраля обучаются в дистанционном формате.
Также пострадал школьный стадион: обломок ракеты упал именно туда. В этот момент по стадиону гуляла женщина с грудным ребёнком — они погибли.
Всего в результате обстрела погибли пятеро человек. Трое из них скончались у торгового центра по улице Плеханова. В больницы госпитализировали 15 человек, восемь из них находятся в реанимации.