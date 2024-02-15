Женщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода

15 февраля Белгород подвергся обстрелу. По предварительным данным, как стало известно Бел.Ру, в результате происшествия на стадионе около школы в областном центре погибли женщина и грудной ребёнок. Прибежавшая на место трагедии ещё одна женщина, рассказала, что её мама пошла гулять с ребёнком в коляске. Также погибла маленькая собака.