Женщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
15 февраля Белгород подвергся обстрелу. По предварительным данным, как стало известно Бел.Ру, в результате происшествия на стадионе около школы в областном центре погибли женщина и грудной ребёнок. Прибежавшая на место трагедии ещё одна женщина, рассказала, что её мама пошла гулять с ребёнком в коляске. Также погибла маленькая собака.
В домах поблизости выбило окна.
Также пострадал торговый центр. На месте работает корреспондент Бел.Ру. Оперативная информация в нашем Telegram-канале.
Стоит отметить, что пока официальных сообщений о количество погибших не поступало.