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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Женщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода

Женщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода

15 февраля 2024, 10:29
Фото: Bel.ru
На месте работают медработники, правоохранители, а также представители самообороны. В близлежащих домах выбило окна.

15 февраля Белгород подвергся обстрелу. По предварительным данным, как стало известно Бел.Ру, в результате происшествия на стадионе около школы в областном центре погибли женщина и грудной ребёнок. Прибежавшая на место трагедии ещё одна женщина, рассказала, что её мама пошла гулять с ребёнком в коляске. Также погибла маленькая собака.

В домах поблизости выбило окна.

Фото: Bel.ru

Также пострадал торговый центр. На месте работает корреспондент Бел.Ру. Оперативная информация в нашем Telegram-канале.

Стоит отметить, что пока официальных сообщений о количество погибших не поступало.

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