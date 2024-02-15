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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Последствия обстрела Белгорода

Магазин, семь домов и пять многоэтажек пострадали при атаке на Белгород

15 февраля 2024, 11:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода

Гладков перечислил разрушения после обстрела Белгорода 15 февраля

Над столицей региона и Белгородский районом сбили 14 воздушных целей. В домах выбиты окна, повреждены заборы и кровля, осколками посекло автомобили, пострадал магазин и территория промпредприятия, сообщил Вячеслав Гладков.

15 февраля над Белгородом и районом сработала система ПВО. Было сбито 14 украинских реактивных снарядов.

В городе в результате атаки зафиксировали разрушения в семи частных домах. Там выбило окна, повредило кровлю и заборы.

Помимо этого, в пяти многоэтажках в нескольких квартирах выбиты окна. Пять автомобилей посекло осколками.

Также повреждён один магазин. Кроме того, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий.

Последствия обстрела БелгородаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на Белгород
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