Магазин, семь домов и пять многоэтажек пострадали при атаке на Белгород

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
15 февраля над Белгородом и районом сработала система ПВО. Было сбито 14 украинских реактивных снарядов.
В городе в результате атаки зафиксировали разрушения в семи частных домах. Там выбило окна, повредило кровлю и заборы.
Помимо этого, в пяти многоэтажках в нескольких квартирах выбиты окна. Пять автомобилей посекло осколками.
Также повреждён один магазин. Кроме того, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий.