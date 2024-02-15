Ударили «Вампиром»: над Белгородской областью сбили 14 реактивных снарядов

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
Сегодня, 15 февраля, около 12:30 над Белгородом и Белгородским районом раздалась череда громких звуков, начала работать сирена, жителей предупредили о ракетной опасности. Позже в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о сбитых украинских снарядах.
По информации ведомства, над территорией Белгородской области система ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».
Обломки ракет упали в Белгороде. Разрушения зафиксировали на стадионе, а также в торговом центре. Есть погибшие и раненые. Сообщается о погибшем грудном ребёнке.