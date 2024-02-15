Ударили «Вампиром»: над Белгородской областью сбили 14 реактивных снарядов

Сегодня, 15 февраля, около 12:30 над Белгородом и Белгородским районом раздалась череда громких звуков, начала работать сирена, жителей предупредили о ракетной опасности. Позже в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о сбитых украинских снарядах.