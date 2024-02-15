Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Обстрел

Ударили «Вампиром»: над Белгородской областью сбили 14 реактивных снарядов

15 февраля 2024, 10:21
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородскую область атаковали 14 снарядами РСЗО «Вампир»

Обстрел произошёл около 12:30, снаряды сбили над территорией Белгородской области. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня, 15 февраля, около 12:30 над Белгородом и Белгородским районом раздалась череда громких звуков, начала работать сирена, жителей предупредили о ракетной опасности. Позже в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о сбитых украинских снарядах.

По информации ведомства, над территорией Белгородской области система ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Обломки ракет упали в Белгороде. Разрушения зафиксировали на стадионе, а также в торговом центре. Есть погибшие и раненые. Сообщается о погибшем грудном ребёнке.

Белгородцы сообщают о прилёте в магазин на Харгоре после взрывов над Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
112: в результате атаки на Белгород погибли четыре человекаВзрывы раздались над Белгородом: работает сирена, объявлена ракетная опасность
#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#РСЗО#РСЗО Vampire#Вампир#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
Сегодня, 13:28
В Белгороде после взрывов оцепили двор многоэтажки рядом со школой
Сегодня, 11:47
Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде
Сегодня, 13:53
Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН
Сегодня, 11:44
«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами
Сегодня, 12:30
Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 12:15