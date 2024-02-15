Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Последствия атаки на Белгород

112: в результате атаки на Белгород погибли четыре человека

15 февраля 2024, 09:40
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Последствия атаки на Белгород
Семь человек пострадало, утверждает источник. Официального подтверждения информации не было.

При атаке на Белгород 15 февраля погибли четыре человека. Об этом пишет федеральный Telegram-канал 112. Источник сообщает, что пострадало семь человек. При этом другой федеральный канал Baza пишет о десятерых раненых.

Telegram-канал SHOT утверждает, что погибли двое мужчин и две женщины. В момент прилёта они якобы находились в здании торгового центра.

Официального подтверждения этой информации не было.

Взрывы над Белгородом раздались после полудня. Только после них в городе объявили ракетную опасность.

Взрывы раздались над Белгородом: работает сирена, объявлена ракетная опасность
Узнать подробнее
Читайте также:
«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атакиПогибла женщина, есть разрушения: что известно об обстрелах Белгородской области«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом
#Город#Белгородская область#Происшествия#Погибшие#Новости Белгорода#Раненые#Инна Рогова#Белгород#Взрывы#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
Сегодня, 13:28
В Белгороде после взрывов оцепили двор многоэтажки рядом со школой
Сегодня, 11:47
Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде
Сегодня, 13:53
Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН
Сегодня, 11:44
«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами
Сегодня, 12:30
Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 12:15