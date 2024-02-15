112: в результате атаки на Белгород погибли четыре человека

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
При атаке на Белгород 15 февраля погибли четыре человека. Об этом пишет федеральный Telegram-канал 112. Источник сообщает, что пострадало семь человек. При этом другой федеральный канал Baza пишет о десятерых раненых.
Telegram-канал SHOT утверждает, что погибли двое мужчин и две женщины. В момент прилёта они якобы находились в здании торгового центра.
Официального подтверждения этой информации не было.
Взрывы над Белгородом раздались после полудня. Только после них в городе объявили ракетную опасность.