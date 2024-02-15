Белгородцы сообщают о прилёте в магазин на Харгоре после взрывов над Белгородом

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Белгородцы сообщают о прилётах после взрывов. Под обстрел попал торговый объект. Также в местных Telegram-каналах сообщают о пострадавших. Официальной информации о раненых пока не поступало.
В нескольких местах Белгорода начал подниматься дым, сообщают местные жители. Обломки находят на нескольких улицах на Харгоре. В том числе очевидцы утверждают, что прилетело на школьный стадион.
Взрывы услышали белгородцы после сегодня полудня, 15 февраля. Включили сирену, затем пришли уведомления о ракетной опасности. Также ракетную опасность объявили и в Белгородском районе.