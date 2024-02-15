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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Последствия прилёта

Белгородцы сообщают о прилёте в магазин на Харгоре после взрывов над Белгородом

15 февраля 2024, 09:57
Фото: «БелПлюс»
Последствия прилёта

Очевидцы сообщают о повреждениях после взрывов над Белгородом

В Сети публикуют видео и фото с обстрелянным магазином на одной из улиц. Обломки также находят в разных частях города.

Белгородцы сообщают о прилётах после взрывов. Под обстрел попал торговый объект. Также в местных Telegram-каналах сообщают о пострадавших. Официальной информации о раненых пока не поступало.

В нескольких местах Белгорода начал подниматься дым, сообщают местные жители. Обломки находят на нескольких улицах на Харгоре. В том числе очевидцы утверждают, что прилетело на школьный стадион.

Взрывы услышали белгородцы после сегодня полудня, 15 февраля. Включили сирену, затем пришли уведомления о ракетной опасности. Также ракетную опасность объявили и в Белгородском районе.

Последствия прилётаПоследствия прилёта
Последствия прилёта Последствия прилёта
Последствия прилётаПоследствия прилёта
Последствия прилёта
Фото: Telegram-канал "Просто Михаил"
Взрывы раздались над Белгородом: работает сирена, объявлена ракетная опасность
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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Разрушения#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 15 февраля
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