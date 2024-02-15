Взрывы раздались над Белгородом: работает сирена, объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Белгороде после полудня 15 февраля раздалось несколько взрывов. Громкие звуки было отчётливо слышно в разных частях города. Очевидцы сообщают, что в некоторых местах после грохота поднялся дым.
Только после взрывов в Белгороде включили сирену. Затем пришло уведомление о ракетной опасности.
О последствиях взрывов пока ничего официально не известно.
Добавим, что ракетную опасность, помимо Белгорода, объявили в Белгородском районе.