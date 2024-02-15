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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Белгороде объявили ракетную опасность

Взрывы раздались над Белгородом: работает сирена, объявлена ракетная опасность

15 февраля 2024, 09:23
Фото: 1MI

В Белгороде объявили ракетную опасность

Серия взрывов раздалась после полудня. После грохота включили сирену. С чем связаны громкие звуки, пока официально не сообщалось.

В Белгороде после полудня 15 февраля раздалось несколько взрывов. Громкие звуки было отчётливо слышно в разных частях города. Очевидцы сообщают, что в некоторых местах после грохота поднялся дым.

Только после взрывов в Белгороде включили сирену. Затем пришло уведомление о ракетной опасности.

О последствиях взрывов пока ничего официально не известно.

Добавим, что ракетную опасность, помимо Белгорода, объявили в Белгородском районе.

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