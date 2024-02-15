Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на Белгород

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Губернатор Вячеслав Гладков назвал число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород. Среди них есть дети.
По предварительным данным, из-за обстрела погибли пять человек, в том числе ребёнок. Ранения получили 18 жителей города, среди них пятеро детей. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Среди погибших — женщина с грудным ребёнком. Обломок ракеты упал на стадионе около школы. На этом же месте погибла маленькая собака. В домах поблизости выбило окна.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО над городом уничтожили 14 ракет RM-70 «Вампир».