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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Последствия обстрела Белгорода

Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на Белгород

15 февраля 2024, 10:43
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгорода

Пять человек погибли в результате обстрела Белгорода

Стала известна официальная информация о количестве погибших и раненных в результате очередной атаки ВСУ по Белгороду. Погибли пять человек, 18 ранены, в том числе и дети.

Губернатор Вячеслав Гладков назвал число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород. Среди них есть дети.

По предварительным данным, из-за обстрела погибли пять человек, в том числе ребёнок. Ранения получили 18 жителей города, среди них пятеро детей. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Среди погибших — женщина с грудным ребёнком. Обломок ракеты упал на стадионе около школы. На этом же месте погибла маленькая собака. В домах поблизости выбило окна.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО над городом уничтожили 14 ракет RM-70 «Вампир».

Что известно о мощной атаке ВСУ на Белгород к этому часу
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