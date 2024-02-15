Минимум три белгородца погибли рядом с попавшим под обстрел торговым центром

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Журналист Бел.Ру посетил место падения обломков ракеты в Белгороде. Рядом с торговым центром заметили тела минимум трёх человек. Оперативные службы уже накрыли тела погибших.
Отметим, что на стадионе на Харгоре погибли женщина и грудной ребёнок. О прилёте сообщила белгородка. Она рассказала, что её мама пошла гулять с ребёнком в коляске. В домах поблизости выбило окна.
Напомним, что около 12:30 система ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО «Вампир». Место происшествия оцепили, на территорию приехала женщина, которая начала вести учёт повреждённых при обстреле машин и домов.