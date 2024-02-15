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Published Сегодня, 11:00

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Updated Сегодня, 11:02

Тела погибших у торгового центра по улице Плеханова

Минимум три белгородца погибли рядом с попавшим под обстрел торговым центром

15 февраля 2024, 11:00
Фото: Bel.ru
Тела погибших у торгового центра по улице Плеханова

Три жертвы обстрела в Белгороде находились возле ТЦ

Известно минимум о трёх погибших около торгового центра, куда сегодня, 15 февраля, упали обломки снарядов РСЗО «Вампир». Журналисты услышали имя одного погибшего — Мухаммед. Известие уже сообщили близким мужчины.

Журналист Бел.Ру посетил место падения обломков ракеты в Белгороде. Рядом с торговым центром заметили тела минимум трёх человек. Оперативные службы уже накрыли тела погибших.

Отметим, что на стадионе на Харгоре погибли женщина и грудной ребёнок. О прилёте сообщила белгородка. Она рассказала, что её мама пошла гулять с ребёнком в коляске. В домах поблизости выбило окна.

Напомним, что около 12:30 система ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО «Вампир». Место происшествия оцепили, на территорию приехала женщина, которая начала вести учёт повреждённых при обстреле машин и домов.

Тела погибших у торгового центра по улице ПлехановаТела погибших у торгового центра по улице Плеханова
Тела погибших у торгового центра по улице ПлехановаТела погибших у торгового центра по улице Плеханова
Тела погибших у торгового центра по улице Плеханова
Фото: Bel.ru
Женщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода
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