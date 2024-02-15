Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Россия вынесет на рассмотрение Совета безопасности (СБ) ООН случившийся 15 февраля обстрел Белгорода. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.
Мария Захарова
Известно, что при обстреле Белгорода есть пятеро погибших, в том числе грудной ребёнок. Трое человек погибли около торгового центра по улице Плеханова. Ребёнок погиб на стадионе на улице Спортивной, когда рядом с коляской упал обломок ракеты. Ранения получили около 18 человек, включая пятерых детей.