Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН

Известно, что при обстреле Белгорода есть пятеро погибших, в том числе грудной ребёнок. Трое человек погибли около торгового центра по улице Плеханова. Ребёнок погиб на стадионе на улице Спортивной, когда рядом с коляской упал обломок ракеты. Ранения получили около 18 человек, включая пятерых детей.