Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Последствия обстрела Белгорода

Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН

15 февраля 2024, 11:44
Фото: страница губернатора в соцсети
Последствия обстрела Белгорода

Очередной теракт в Белгороде вынесут на рассмотрение СБ ООН

О принятом решении сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что случившийся обстрел Россия вынесет на рассмотрение многих профильных международных организаций, включая СБ ООН.

Россия вынесет на рассмотрение Совета безопасности (СБ) ООН случившийся 15 февраля обстрел Белгорода. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.
Мария Захарова

Известно, что при обстреле Белгорода есть пятеро погибших, в том числе грудной ребёнок. Трое человек погибли около торгового центра по улице Плеханова. Ребёнок погиб на стадионе на улице Спортивной, когда рядом с коляской упал обломок ракеты. Ранения получили около 18 человек, включая пятерых детей.

Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Минимум три белгородца погибли рядом с попавшим под обстрел торговым центромЖенщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода112: в результате атаки на Белгород погибли четыре человека
#Белгородская область#Происшествия#Оон#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
Сегодня, 13:28
В Белгороде после взрывов оцепили двор многоэтажки рядом со школой
Сегодня, 11:47
Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде
Сегодня, 13:53
«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами
Сегодня, 12:30
Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 12:15