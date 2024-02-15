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Скорая помощь

После обстрела Белгорода госпитализировали 15 человек. Восемь из них в реанимации

15 февраля 2024, 11:58
Фото: 1MI
Скорая помощь

После обстрела восемь белгородцев находятся в реанимации

Журналисты ТАСС узнали у белгородских врачей, что при обстреле областного центра 15 февраля пострадали 15 человек. Восемь из них в настоящий момент находятся в реанимации.

После обстрела Белгорода госпитализировали 15 человек. Восемь пострадавших из этого числа находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Раненых отправили в горбольницу № 2 и в детскую областную больницу. В последней находятся два юных пациента.

Также в приёмное отделение привезли двух умерших при обстреле — женщину и ребёнка. Вероятно, речь идёт в том числе о грудном малыше, который погиб на стадионе. В момент атаки женщина гуляла вместе с ребёнком в коляске.

Отметим, что всего при обстреле погибли пять человек. Трое из них скончались при попадании обломка ракеты в торговый центр. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

Женщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода
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