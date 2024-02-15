После обстрела Белгорода госпитализировали 15 человек. Восемь из них в реанимации

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
После обстрела Белгорода госпитализировали 15 человек. Восемь пострадавших из этого числа находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Раненых отправили в горбольницу № 2 и в детскую областную больницу. В последней находятся два юных пациента.
Также в приёмное отделение привезли двух умерших при обстреле — женщину и ребёнка. Вероятно, речь идёт в том числе о грудном малыше, который погиб на стадионе. В момент атаки женщина гуляла вместе с ребёнком в коляске.
Отметим, что всего при обстреле погибли пять человек. Трое из них скончались при попадании обломка ракеты в торговый центр. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.