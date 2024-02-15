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Застрявший в крыше многоэтажки обломок

Обломок ракеты застрял в крыше многоэтажки после обстрела Белгорода

15 февраля 2024, 12:00
Фото: «ЧП Белгород»
Застрявший в крыше многоэтажки обломок
О застрявшем в крыше многоэтажки обломке по улице Спортивной сообщили очевидцы. Пока не известно, выехали ли на место оперативные службы.

Очевидцы сообщили паблику «ЧП Белгород», что в одном из многоквартирных домов после обстрела областного центра застрял обломок ракеты. По известным данным, часть боеприпаса заметили на крыше одного из домов по улице Спортивной.

Около 12:30 система ПВО сбила на подлёте к Белгороду 14 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Обломки ракет упали в областном центре. Разрушения зафиксировали на стадионе, а также в торговом центре.

Известно минимум о пяти погибших: трое жителей погибли около торгового центра, были жертвы и на стадионе. Около 18 человек получили ранения. Повреждения в результате обстрела Белгорода получили магазин, семь домов и пять многоэтажек.

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