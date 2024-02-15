Обломок ракеты застрял в крыше многоэтажки после обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Очевидцы сообщили паблику «ЧП Белгород», что в одном из многоквартирных домов после обстрела областного центра застрял обломок ракеты. По известным данным, часть боеприпаса заметили на крыше одного из домов по улице Спортивной.
Около 12:30 система ПВО сбила на подлёте к Белгороду 14 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Обломки ракет упали в областном центре. Разрушения зафиксировали на стадионе, а также в торговом центре.
Известно минимум о пяти погибших: трое жителей погибли около торгового центра, были жертвы и на стадионе. Около 18 человек получили ранения. Повреждения в результате обстрела Белгорода получили магазин, семь домов и пять многоэтажек.