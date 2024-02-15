Момент прилёта в магазин в Белгороде попал на видео

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
15 февраля над городом и областью сработала система ПВО. Сбиты 14 украинских снарядов «Вампир».
В городе выбиты стёкла и повреждена кровля в домах. В многоэтажках также выбиты окна. Пять автомобилей посекло осколками. Один из прилётов пришёлся на магазин на Харгоре. Момент прилёта попал на видео.
В результате обстрела погибли пять человек. Ранения получили 18 горожан, среди них есть пять детей. Пострадавшим оказывают медпомощь.