Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Последствия прилёта

Момент прилёта в магазин в Белгороде попал на видео

15 февраля 2024, 11:30
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Последствия прилёта

В Сети появилось видео прилёта по магазину в Белгороде

Торговый объект попал под обстрел 15 февраля. Над городом система ПВО сбила украинские реактивные снаряды. Видео момента прилёта опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».

15 февраля над городом и областью сработала система ПВО. Сбиты 14 украинских снарядов «Вампир».

В городе выбиты стёкла и повреждена кровля в домах. В многоэтажках также выбиты окна. Пять автомобилей посекло осколками. Один из прилётов пришёлся на магазин на Харгоре. Момент прилёта попал на видео.

В результате обстрела погибли пять человек. Ранения получили 18 горожан, среди них есть пять детей. Пострадавшим оказывают медпомощь.

Момент прилёта по торговому объекту
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на БелгородМагазин, семь домов и пять многоэтажек пострадали при атаке на БелгородТерриторию оцепили: что происходит на месте обстрела в Белгороде?
#Город#Видео#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
Сегодня, 13:28
В Белгороде после взрывов оцепили двор многоэтажки рядом со школой
Сегодня, 11:47
Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде
Сегодня, 13:53
Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН
Сегодня, 11:44
«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами
Сегодня, 12:30
Школа пострадала при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 12:15