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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Место разрушений от обстрела

Территорию оцепили: что происходит на месте обстрела в Белгороде?

15 февраля 2024, 11:10
Фото: Bel.ru
Место разрушений от обстрела

Журналист рассказал, что происходит на месте обстрела в Белгороде

Редакция Бел.Ру приехала на место падения обломков ракет и выяснила, что известно на данный момент о трагедии. На месте работают оперативные службы, одна женщина начинает вести учёт повреждений.

На месте падения обломков ракет побывал журналист Бел.Ру Артём Черненко. Он рассказал, что в результате обстрела пострадал торговый центр. На месте работают оперативные службы: полиция, Росгвардия. Они запретили журналистам вести съёмку. Территорию оцепили.

Известно, что в результате падения погибли люди. При журналистах известие сообщили родственникам погибшего человека по имени Мухаммед.

На место происшествия также прибыла женщина, которая собирает данные о повреждённых от атаки машинах и домах. Далее эту информацию направят в организации для закрытия теплового контура.

Редакции Бел.Ру стало известно, что на стадионе на Харгоре погибли женщина и грудной ребёнок.

Отметим, что система ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО «Вампир» на подлёте к Белгороду. В результате атаки погибли пять человек.

Один из прилётов в Белгороде пришёлся на школьный стадион
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