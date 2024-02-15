Территорию оцепили: что происходит на месте обстрела в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
На месте падения обломков ракет побывал журналист Бел.Ру Артём Черненко. Он рассказал, что в результате обстрела пострадал торговый центр. На месте работают оперативные службы: полиция, Росгвардия. Они запретили журналистам вести съёмку. Территорию оцепили.
Известно, что в результате падения погибли люди. При журналистах известие сообщили родственникам погибшего человека по имени Мухаммед.
На место происшествия также прибыла женщина, которая собирает данные о повреждённых от атаки машинах и домах. Далее эту информацию направят в организации для закрытия теплового контура.
Редакции Бел.Ру стало известно, что на стадионе на Харгоре погибли женщина и грудной ребёнок.
Отметим, что система ПВО уничтожила 14 снарядов РСЗО «Вампир» на подлёте к Белгороду. В результате атаки погибли пять человек.