Один из прилётов в Белгороде пришёлся на школьный стадион

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
15 февраля над городом раздались взрывы. Разрушения зафиксировали в одном из торговых объектов.
Также сообщается о прилёте на школьный стадион на Харгоре. Как сообщает SHOT, на стадион упал один из обломков ракеты. Также местные каналы сообщают о пострадавших.
На территории заметили карету скорой помощи. Официальной информации о пострадавших пока нет.
Помимо этого, жители Белгорода сообщают о выбитых окнах в домах и повреждённых автомобилях.