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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Последствия прилёта на стадион

Один из прилётов в Белгороде пришёлся на школьный стадион

15 февраля 2024, 10:24
Фото: Telegram-канал «SHOT»
Последствия прилёта на стадион

Белгородцы сообщают о пострадавших после прилёта на стадион на Харгоре

На стадионе на Харгоре в Белгороде упал неизвестный предмет, есть пострадавшие, сообщают Telegram-каналы. На месте заметили скорую помощь.

15 февраля над городом раздались взрывы. Разрушения зафиксировали в одном из торговых объектов.

Также сообщается о прилёте на школьный стадион на Харгоре. Как сообщает SHOT, на стадион упал один из обломков ракеты. Также местные каналы сообщают о пострадавших.

На территории заметили карету скорой помощи. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Помимо этого, жители Белгорода сообщают о выбитых окнах в домах и повреждённых автомобилях.

Последствия прилёта на стадионПоследствия прилёта на стадион
Последствия прилёта на стадионПоследствия прилёта на стадион
Последствия прилёта на стадион
Фото: Блэтгород
Белгородцы сообщают о прилёте в магазин на Харгоре после взрывов над Белгородом
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