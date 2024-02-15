Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ

В тяжёлом состоянии находятся шестеро пациентов. Преимущественно — с осколочными ранениями. Ещё девять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Мальчики семи и 15 лет получили контузию и ушиб плеча. Им оказали помощь и отправили долечиваться домой.