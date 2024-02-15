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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших в Белгороде

Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ

15 февраля 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточнённые данные о погибших в результате атаки на областной центр. Умерла годовая девочка Валентина. Один из пострадавших мужчин скончался в операционной.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил обновлённую информацию о погибших в результате теракта в Белгороде. Погибли шесть человек, среди которых один ребёнок. Речь о годовалой девочке Валентине.

Известно, что шестой жертвой стал мужчина, который умер в операционной. Врачи боролись за его жизнь до последнего.

Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Хочу выразить искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить это горе.
Вячеслав Гладков

Также глава региона рассказал о белгородцах, получивших ранения. Пострадали 17 человек, в числе которых четверо детей. Раненые находятся в больнице под присмотром врачей.

В тяжёлом состоянии находятся шестеро пациентов. Преимущественно — с осколочными ранениями. Ещё девять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Мальчики семи и 15 лет получили контузию и ушиб плеча. Им оказали помощь и отправили долечиваться домой.

Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко отправил в город специалистов из федеральных медицинских центров.

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