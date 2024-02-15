Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил обновлённую информацию о погибших в результате теракта в Белгороде. Погибли шесть человек, среди которых один ребёнок. Речь о годовалой девочке Валентине.
Известно, что шестой жертвой стал мужчина, который умер в операционной. Врачи боролись за его жизнь до последнего.
Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Хочу выразить искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить это горе.
Вячеслав Гладков
Также глава региона рассказал о белгородцах, получивших ранения. Пострадали 17 человек, в числе которых четверо детей. Раненые находятся в больнице под присмотром врачей.
В тяжёлом состоянии находятся шестеро пациентов. Преимущественно — с осколочными ранениями. Ещё девять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Мальчики семи и 15 лет получили контузию и ушиб плеча. Им оказали помощь и отправили долечиваться домой.
Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко отправил в город специалистов из федеральных медицинских центров.