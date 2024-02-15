Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде

Posted Вчера, 13:53
Published Вчера, 13:53
Modified Вчера, 13:55
Updated Вчера, 13:55
В Белгороде во время атаки ВСУ 15 февраля погибла Любовь Губкина. Она работала в БелГУ, была специалистом и преподавателем института инженерных и цифровых технологий. Семье погибшей вуз окажет всю необходимую помощь.
Белгородка проработала в университете больше 23 лет.
«Любовь Алексеевна, проработавшая в БелГУ более 23 лет, была светлым, доброжелательным, общительным и добрым человеком. Помним и скорбим», — пишут в Telegram-канале вуза.
Напомним, что во время атаки умерла годовалая девочка Валентина. Ещё один из пострадавших скончался в операционной. Всего при обстреле погибли шесть человек.