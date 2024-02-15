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Posted Вчера, 13:53

Published Вчера, 13:53

Modified Вчера, 13:55

Updated Вчера, 13:55

Сотрудница белгородского университета погибла при атаке ВСУ

Стало известно имя ещё одной погибшей при атаке ВСУ в Белгороде

15 февраля 2024, 13:53
Фото: 1MI

Сотрудница белгородского университета погибла при атаке ВСУ

Во время обстрела 15 февраля погибла сотрудница БелГУ — преподаватель института инженерных и цифровых технологий Любовь Губкина, сообщается в Telegram-канале «Пегасий БелГУ».

В Белгороде во время атаки ВСУ 15 февраля погибла Любовь Губкина. Она работала в БелГУ, была специалистом и преподавателем института инженерных и цифровых технологий. Семье погибшей вуз окажет всю необходимую помощь.

Белгородка проработала в университете больше 23 лет.

«Любовь Алексеевна, проработавшая в БелГУ более 23 лет, была светлым, доброжелательным, общительным и добрым человеком. Помним и скорбим», — пишут в Telegram-канале вуза.

Напомним, что во время атаки умерла годовалая девочка Валентина. Ещё один из пострадавших скончался в операционной. Всего при обстреле погибли шесть человек.

Любовь ГубкинаЛюбовь Губкина
Любовь Губкина
Фото: «Пегасий БелГУ»
Годовалая девочка погибла в Белгороде после ракетной атаки ВСУ
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