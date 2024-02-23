Выйти из машины с другой стороны: что делать водителям при обстреле

Недавно в УМВД по Белгородской области рассказали, что делать водителям, которые получили штраф за то, что оставили автомобиль во время объявления ракетной опасности. Бел.Ру также обратилось в правительство региона, чтобы узнать, как действовать водителям и пассажирам для собственной безопасности во время обстрела.