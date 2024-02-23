Выйти из машины с другой стороны: что делать водителям при обстреле

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:57
Недавно в УМВД по Белгородской области рассказали, что делать водителям, которые получили штраф за то, что оставили автомобиль во время объявления ракетной опасности. Бел.Ру также обратилось в правительство региона, чтобы узнать, как действовать водителям и пассажирам для собственной безопасности во время обстрела.
Первые шаги: необходимо сориентироваться и остановить автомобиль в крайней правой полосе, расположив его так, чтобы не создавать препятствий для проезда транспорта оперативных служб. Далее — покинуть автомобиль и направиться в сторону модульных укрытий, либо оборудованных в помещениях жилых домов, зданиях и сооружениях.
Как правильно покинуть авто, если поблизости нет укрытий: выходить из автомобиля лучше с противоположной от обстрела стороны, ползком переместиться как можно дальше и потом лечь на землю, закрыв голову руками.