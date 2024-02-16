Пишите заявление: что делать со штрафом за остановку авто при ракетной опасности?

В белгородском УМВД в ответе на запрос Бел.Ру обратили внимание на то, что при поступлении сигнала ракетной опасности или обстрела водителю авто нужно незамедлительно остановить автомобиль как можно ближе к краю проезжей части и пройти в укрытие. При этом авто не должно мешать передвижению транспорта спецслужб к месту ЧП.