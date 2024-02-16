Пишите заявление: что делать со штрафом за остановку авто при ракетной опасности?

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В белгородском УМВД в ответе на запрос Бел.Ру обратили внимание на то, что при поступлении сигнала ракетной опасности или обстрела водителю авто нужно незамедлительно остановить автомобиль как можно ближе к краю проезжей части и пройти в укрытие. При этом авто не должно мешать передвижению транспорта спецслужб к месту ЧП.
Но что делать со штрафами за такие «незамедлительные» остановки? В ведомстве пояснили — обратиться с заявлением по компетенции. Каждый такой случай рассматривают индивидуально, и штраф можно обжаловать в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Как и куда обращаться — лично в управление Госавтоинспекции, ЦАФАП, или через Госуслуги.
Напомним, ранее с вопросами о штрафах за «внеплановую» остановку обратились белгородцы в соцсетях губернатора, там им ответила мэрия Белгорода, порекомендовав покидать авто и уходить в безопасное место при обстреле. Но этот ответ не устроил горожан.