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Published Сегодня, 06:20

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Штрафы, полученные за остановку авто во время обстрела, можно обжаловать

Пишите заявление: что делать со штрафом за остановку авто при ракетной опасности?

16 февраля 2024, 06:20
Фото: 1MI

Штрафы, полученные за остановку авто во время обстрела, можно обжаловать

Мэрия Белгорода порекомендовала водителям авто во время ракетной опасности останавливать транспорт и идти в укрытие. Но могут возникнуть проблемы со штрафами, от которых рекомендации не спасут. Что с этим делать — Бел.Ру ответили в региональном УМВД.
Сюжет
Штраф

В белгородском УМВД в ответе на запрос Бел.Ру обратили внимание на то, что при поступлении сигнала ракетной опасности или обстрела водителю авто нужно незамедлительно остановить автомобиль как можно ближе к краю проезжей части и пройти в укрытие. При этом авто не должно мешать передвижению транспорта спецслужб к месту ЧП.

Но что делать со штрафами за такие «незамедлительные» остановки? В ведомстве пояснили — обратиться с заявлением по компетенции. Каждый такой случай рассматривают индивидуально, и штраф можно обжаловать в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Как и куда обращаться — лично в управление Госавтоинспекции, ЦАФАП, или через Госуслуги.

Напомним, ранее с вопросами о штрафах за «внеплановую» остановку обратились белгородцы в соцсетях губернатора, там им ответила мэрия Белгорода, порекомендовав покидать авто и уходить в безопасное место при обстреле. Но этот ответ не устроил горожан.

Рекомендации против штрафов: что делать автомобилистам во время ракетной опасности?
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