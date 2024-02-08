Потеряла пол-литра крови: в горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии раненых

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Сейчас в городской больнице №2 находятся шесть пациентов, которые получили ранения разной степени тяжести при вчерашнем и сегодняшнем обстрелах Белгорода и Шебекинского горокруга.
Вчера в учреждение поступили два пострадавших из Шебекино. Оба в состоянии средней степени тяжести. Один из них сейчас находится в отделении отоларингологии, другой — в хирургии. А двое раненых из Белгорода, по словам главврача Ольги Мевши, уже получили всю необходимую медпомощь и ушли на амбулаторное лечение.
Также сегодня в результате обстрела села Ржевка Шебекинского горокруга пострадали пять человек. Четверо из них поступили в горбольницу №2. Одной женщине сделали операцию, у неё ранение печени, внутрибрюшное кровотечение, а также осколочное ранение мягких тканей, конечностей и туловища — кровопотеря, по словам главного врача, составила около 500 мл.
Три других пациента средней степени тяжести с осколочными ранениями конечностей госпитализированы в отделение травматологии. На данный момент им уже обработали раны и отправили в отделения.