Потеряла пол-литра крови: в горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии раненых

Вчера в учреждение поступили два пострадавших из Шебекино. Оба в состоянии средней степени тяжести. Один из них сейчас находится в отделении отоларингологии, другой — в хирургии. А двое раненых из Белгорода, по словам главврача Ольги Мевши, уже получили всю необходимую медпомощь и ушли на амбулаторное лечение.