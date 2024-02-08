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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:37

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Скорая помощь

Потеряла пол-литра крови: в горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии раненых

8 февраля 2024, 15:27
Фото: 1MI
Скорая помощь

Главврач больницы в Белгороде рассказала о состоянии раненных при обстрелах

Главный врач горбольницы №2 прокомментировала состояние жителей Белгорода и Шебекинского округа, которые поступили с ранениями в результате обстрелов за последние два дня.

Сейчас в городской больнице №2 находятся шесть пациентов, которые получили ранения разной степени тяжести при вчерашнем и сегодняшнем обстрелах Белгорода и Шебекинского горокруга.

Вчера в учреждение поступили два пострадавших из Шебекино. Оба в состоянии средней степени тяжести. Один из них сейчас находится в отделении отоларингологии, другой — в хирургии. А двое раненых из Белгорода, по словам главврача Ольги Мевши, уже получили всю необходимую медпомощь и ушли на амбулаторное лечение.

Также сегодня в результате обстрела села Ржевка Шебекинского горокруга пострадали пять человек. Четверо из них поступили в горбольницу №2. Одной женщине сделали операцию, у неё ранение печени, внутрибрюшное кровотечение, а также осколочное ранение мягких тканей, конечностей и туловища — кровопотеря, по словам главного врача, составила около 500 мл.

Три других пациента средней степени тяжести с осколочными ранениями конечностей госпитализированы в отделение травматологии. На данный момент им уже обработали раны и отправили в отделения.

Скорая помощь
Видео: Bel.ru
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