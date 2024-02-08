Пятеро жителей Белгородской области пострадали за день от атак ВСУ

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
За вчерашний день, 7 февраля, Белгородская область неоднократно попадала под обстрел ВСУ. Над областным центром и Белгородским районом работала система ПВО: уничтожено несколько снарядов РСЗО «Вампир». В Белгороде пострадали трое человек. В 14 домах, 36 машинах и 11 хозсубъектах зафиксировали разрушения.
В Белгородском районе обошлось без пострадавших, но в посёлке Разумное повреждения есть в шести частных домах, в теплице и 10 автомобилях. В селе Новая Деревня сбили беспилотник, обошлось без последствий.
В Шебекино был прилёт шести миномётных снарядов, в результате чего пострадали двое мирных жителей. У мужчины осколочное ранение руки, у женщины — контузия. Оба пациента проходят лечение в горбольнице № 2. Повреждения установили на одном производственном предприятии и в 10 автомобилях.
Под обстрел ВСУ попали и другие населённые пункты Шебекинского городского округа. Так, по селу Новая Таволжанка со стороны Украины ударили десять раз. Обошлось без пострадавших, разрушения обнаружили в одном авто и в трёх частных домах: осколками посекло фасады, кровли и окна.
Над селом Батрацкая Дача и посёлком Маслова Пристань система ПВО сбила по одному беспилотнику. Во втором населённом пункте пострадал один дом. По посёлку Ленинский выпустили шесть миномётных снарядов, но обошлось без последствий.
В селе Вязовое Краснояружского района насчитали три прилёта, а в селе Рождественка Грайворонского округа — четыре миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В округе двумя дронами-камикадзе и одним БПЛА также было атаковано село Пороз: пострадали инфраструктурный объект связи и экскаватор.