Пятеро жителей Белгородской области пострадали за день от атак ВСУ

Под обстрел ВСУ попали и другие населённые пункты Шебекинского городского округа. Так, по селу Новая Таволжанка со стороны Украины ударили десять раз. Обошлось без пострадавших, разрушения обнаружили в одном авто и в трёх частных домах: осколками посекло фасады, кровли и окна.