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Скорая помощь

Пятеро жителей Белгородской области пострадали за день от атак ВСУ

8 февраля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Скорая помощь

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области более 40 раз

Под ударом были пять районов. Всего пострадали пятеро мирных жителей, есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

За вчерашний день, 7 февраля, Белгородская область неоднократно попадала под обстрел ВСУ. Над областным центром и Белгородским районом работала система ПВО: уничтожено несколько снарядов РСЗО «Вампир». В Белгороде пострадали трое человек. В 14 домах, 36 машинах и 11 хозсубъектах зафиксировали разрушения.

В Белгородском районе обошлось без пострадавших, но в посёлке Разумное повреждения есть в шести частных домах, в теплице и 10 автомобилях. В селе Новая Деревня сбили беспилотник, обошлось без последствий.

В Шебекино был прилёт шести миномётных снарядов, в результате чего пострадали двое мирных жителей. У мужчины осколочное ранение руки, у женщины — контузия. Оба пациента проходят лечение в горбольнице № 2. Повреждения установили на одном производственном предприятии и в 10 автомобилях.

Под обстрел ВСУ попали и другие населённые пункты Шебекинского городского округа. Так, по селу Новая Таволжанка со стороны Украины ударили десять раз. Обошлось без пострадавших, разрушения обнаружили в одном авто и в трёх частных домах: осколками посекло фасады, кровли и окна.

Над селом Батрацкая Дача и посёлком Маслова Пристань система ПВО сбила по одному беспилотнику. Во втором населённом пункте пострадал один дом. По посёлку Ленинский выпустили шесть миномётных снарядов, но обошлось без последствий.

В селе Вязовое Краснояружского района насчитали три прилёта, а в селе Рождественка Грайворонского округа — четыре миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В округе двумя дронами-камикадзе и одним БПЛА также было атаковано село Пороз: пострадали инфраструктурный объект связи и экскаватор.

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