Четыре дома и машина белгородцев пострадали в результате новой атаки

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
7 февраля ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Есть разрушения на территории четырёх частных домовладений.
В трёх домах посекло крыши, фасады и окна. Повреждения губернатор назвал незначительными. Вместе с тем на территории четвёртого домовладения снарядом сильно повреждена хозпостройка. Помимо этого, посекло одну машину.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Подомовой обход продолжается.
Это второй удар ВСУ по Шебекинскому горокругу за день. Утром под обстрел попал город Шебекино. Пострадали двое рабочих одного из предприятий. У мужчины — осколочное ранение руки, у женщины — контузия. Помимо этого, в результате атаки пробило кровлю в одном из цехов, посекло десять машин.