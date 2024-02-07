Четыре дома и машина белгородцев пострадали в результате новой атаки

Это второй удар ВСУ по Шебекинскому горокругу за день. Утром под обстрел попал город Шебекино. Пострадали двое рабочих одного из предприятий. У мужчины — осколочное ранение руки, у женщины — контузия. Помимо этого, в результате атаки пробило кровлю в одном из цехов, посекло десять машин.