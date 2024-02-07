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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Последствия обстрела, фото тематическое

Четыре дома и машина белгородцев пострадали в результате новой атаки

7 февраля 2024, 10:39
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Снаряд сильно повредил хозпостройку на территории одного из домовладений. Разрушения в остальных домах губернатор Вячеслав Гладков назвал незначительными. Пострадавших среди мирных жителей нет. Это второй удар за день по Шебекинскому горокругу.
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Обстрел

7 февраля ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Есть разрушения на территории четырёх частных домовладений.

В трёх домах посекло крыши, фасады и окна. Повреждения губернатор назвал незначительными. Вместе с тем на территории четвёртого домовладения снарядом сильно повреждена хозпостройка. Помимо этого, посекло одну машину.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Подомовой обход продолжается.

Это второй удар ВСУ по Шебекинскому горокругу за день. Утром под обстрел попал город Шебекино. Пострадали двое рабочих одного из предприятий. У мужчины — осколочное ранение руки, у женщины — контузия. Помимо этого, в результате атаки пробило кровлю в одном из цехов, посекло десять машин.

Мужчину ранило осколками, женщину контузило: двое рабочих пострадали в Шебекино
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#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Дома#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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