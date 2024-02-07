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Скорая помощь

Мужчину ранило осколками, женщину контузило: двое рабочих пострадали в Шебекино

7 февраля 2024, 07:24
Фото: 1MI
Скорая помощь

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области

7 февраля ВСУ атаковали город Шебекино. В результате обстрела пострадали двое сотрудников местного предприятия. Их везут в больницу Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ 7 февраля. Под обстрел попал город Шебекино.

Пострадавшие — сотрудники одного из промышленных предприятий. Мужчина получил осколочное ранение руки, а женщину контузило. Пострадавших везут в столицу региона.

«Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Прилёты пришлись на территорию стоянки промышленного предприятия — зафиксировано прямое попадание. По данным главы региона, посекло десять машин и пробило кровлю одного из цехов. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

Добавим, что сегодня ночью в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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