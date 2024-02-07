Мужчину ранило осколками, женщину контузило: двое рабочих пострадали в Шебекино

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ 7 февраля. Под обстрел попал город Шебекино.
Пострадавшие — сотрудники одного из промышленных предприятий. Мужчина получил осколочное ранение руки, а женщину контузило. Пострадавших везут в столицу региона.
«Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Прилёты пришлись на территорию стоянки промышленного предприятия — зафиксировано прямое попадание. По данным главы региона, посекло десять машин и пробило кровлю одного из цехов. Оперативные службы находятся на месте происшествия.
Добавим, что сегодня ночью в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.