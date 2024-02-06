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«Раненое» сердце Белгорода

40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужение

6 февраля 2024, 14:11
Фото: Bel.ru
«Раненое» сердце Белгорода

Митрополит проведёт заупокойную литию в память о погибших в центре Белгорода

Богослужение начнётся в полдень 7 февраля, сообщается на сайте Белгородской епархии. Местом проведения выбрали площадку возле фигуры в виде сердца.

Завтра, 7 февраля, возле кинотеатра «Победа» возле «раненного сердца» митрополит Иоанн совершит заупокойную литию в память о погибших белгородцах при обстреле 30 декабря. Богослужение начнётся в 12:00.

Напомним, что в канун Нового года во время обстрела ВСУ погибли 25 человек, больше 100 получили ранения.

Сейчас 15 белгородцев продолжают лечение в медучреждениях Москвы. Из больниц областного центра выписали уже всех раненных при обстреле пациентов. К 26 января из больниц столицы региона были выписаны все пострадавшие в тот день дети.

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