40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужение

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Завтра, 7 февраля, возле кинотеатра «Победа» возле «раненного сердца» митрополит Иоанн совершит заупокойную литию в память о погибших белгородцах при обстреле 30 декабря. Богослужение начнётся в 12:00.
Напомним, что в канун Нового года во время обстрела ВСУ погибли 25 человек, больше 100 получили ранения.
Сейчас 15 белгородцев продолжают лечение в медучреждениях Москвы. Из больниц областного центра выписали уже всех раненных при обстреле пациентов. К 26 января из больниц столицы региона были выписаны все пострадавшие в тот день дети.