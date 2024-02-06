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Published Сегодня, 06:34

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Больница

В больницах Москвы остаются 15 белгородцев, пострадавших от террористической атаки

6 февраля 2024, 06:34
Фото: 1MI
Больница

Из больниц Белгорода выписали всех пострадавших 30 декабря

О состоянии пострадавших при обстреле центра Белгорода жителей рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что в больницах Москвы лечить продолжают ещё 15 белгородцев.

Сегодня, 6 февраля, стало известно, что из больниц Белгорода выписали всех раненных при обстреле центра города. Террористическая атака, напомним, произошла 30 декабря. На данный момент 15 пострадавших белгородцев проходят лечение в московских медучреждениях.

«Надеюсь, что скоро они поправятся и вернутся к своим близким домой», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным на 18 января в медучреждениях Москвы и Белгорода лечение проходили 40 человек. По состоянию на 26 января из больниц Белгорода были выписаны все пострадавшие 30 декабря дети.

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#Общество#Белгородская область#Москва#Больница#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 30 декабря
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