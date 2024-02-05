Бойцы СВО из Белгородской области с ранениями бесплатно смогут поехать в санатории

В ходе оперсовещания губернатор поинтересовался, имеют ли право военнослужащие СВО, которые вернулись в Белгородскую область с ранениями, на санаторно-курортное лечение. Министр соцзащиты области Елена Батанова ответила, что такая мера поддержки предусмотрена только при установлении группы инвалидности бойцу.