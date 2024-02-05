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Бойцы СВО из Белгородской области с ранениями бесплатно смогут поехать в санатории

Бойцы СВО из Белгородской области с ранениями бесплатно смогут поехать в санатории

5 февраля 2024, 09:01
Фото: 1MI
С данным предложением выступил глава региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что дети из семей погибших или раненых бойцов должны иметь первоочередное право при получении мест в лагерях.
Сюжет
Дети

В ходе оперсовещания губернатор поинтересовался, имеют ли право военнослужащие СВО, которые вернулись в Белгородскую область с ранениями, на санаторно-курортное лечение. Министр соцзащиты области Елена Батанова ответила, что такая мера поддержки предусмотрена только при установлении группы инвалидности бойцу.

Глава региона попросил внести изменения в региональный закон и дать право бойцам СВО из Белгородской области с ранениями возможность оздоравливаться за счёт областных денег.

Также губернатор отметил, что должно быть защищено право детей военнослужащих (погибших или получивших ранения) на первоочередное получение мест в детских лагерях.

Напомним, в Белгородской области также появятся новые меры поддержки пострадавшим мирным жителям. Среди них — компенсация на оплату коммунальных услуг и выплата к школе.

Санаторий и оплата проезда: какие меры поддержки введут для пострадавших белгородцев
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#Белгородская область#Дети#Губернатор#Коммунальные услуги#Инвалидность#Соцзащита#Белгород#Кристина Семенчук#Ранения#СВО#Санатории#Оперсовещание
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