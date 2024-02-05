Бойцы СВО из Белгородской области с ранениями бесплатно смогут поехать в санатории

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В ходе оперсовещания губернатор поинтересовался, имеют ли право военнослужащие СВО, которые вернулись в Белгородскую область с ранениями, на санаторно-курортное лечение. Министр соцзащиты области Елена Батанова ответила, что такая мера поддержки предусмотрена только при установлении группы инвалидности бойцу.
Глава региона попросил внести изменения в региональный закон и дать право бойцам СВО из Белгородской области с ранениями возможность оздоравливаться за счёт областных денег.
Также губернатор отметил, что должно быть защищено право детей военнослужащих (погибших или получивших ранения) на первоочередное получение мест в детских лагерях.
Напомним, в Белгородской области также появятся новые меры поддержки пострадавшим мирным жителям. Среди них — компенсация на оплату коммунальных услуг и выплата к школе.