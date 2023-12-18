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Гладков поручил разработать меры поддержки для белгородских детей и молодёжи

Гладков поручил разработать меры поддержки для белгородских детей и молодёжи

18 декабря 2023, 19:09
Фото: правительство Белгородской области
Речь идёт о развитии потенциала молодых людей и детей. На текущий момент в регионе уже действует ряд мер поддержки, сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Дети

Губернатор Вячеслав Гладков поручил разработать дополнительные меры поддержки для развития потенциала белгородских детей и молодёжи. На текущий момент в регионе уже действует ряд мер поддержки молодых людей.

Как отметил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, в регионе вручают премию губернатора победителям и призёрам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Они получают 14 и 7 тыс. рублей соответственно. Также премию губернатора в виде единоразовой выплаты в 30 тыс. рублей получают победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Премию от главы региона в размере 50 тыс. рублей получают выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, одарённым детям платят по 5 тыс. рублей ежемесячно на протяжении учебного года. Ещё среди мер поддержки — стипендия губернатора студентам колледжей, вузов, аспирантам и докторантам в размере до 10 тыс. рублей. Молодёжному активу ежемесячно выплачивают по 10 тыс. рублей. Лауреатам областного молодёжного конкурса «Молодость Белгородчины» вручают единоразово 30 тыс., 40 тыс. или 50 тыс. рублей. Однако также предусмотрены и нематериальные поощрения в виде грамот, благодарностей.

Меры поддержки действуют и на уровне муниципалитетов. Это премии от глав победителям и призёрам всероссийской олимпиады школьников, премии за успехи в учёбе, стипендия главы одаренным и талантливым школьникам и студентам, премии и стипендии предприятий. Аналогично действуют и нематериальные поощрения.

Андрей Милёхин предлагает добавить номинации в стипендию главы одарённым детям от 2 тыс. рублей за достижения в спорте, сфере культуры, военно-патриотической работе, социальной активности и волонтёрстве. Также предлагается давать премии медалистам: 25 тыс. рублей за золотую и 15 тыс. рублей за серебряную.

Глава региона Вячеслав Гладков уверен, что необходимо поддерживать не только детей, но и педагогов. По его словам, учителя на муниципальном уровне нуждаются в поощрениях.

Главам необходимо рассмотреть меры поддержки победителям и призёрам федеральных конкурсов, но не частных. Должно быть пристальное внимание к призёрам и их наставникам. Даже просто участие в конкурсах и проектах уже даёт большой стимул для развития потенциала наших детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона предлагает рассмотреть возможность расширения мер поддержки среди глав и предприятий.

Гладков сообщил об открытии в Белгородской области первого форума учителей физики
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