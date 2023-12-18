Гладков поручил разработать меры поддержки для белгородских детей и молодёжи

Премию от главы региона в размере 50 тыс. рублей получают выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, одарённым детям платят по 5 тыс. рублей ежемесячно на протяжении учебного года. Ещё среди мер поддержки — стипендия губернатора студентам колледжей, вузов, аспирантам и докторантам в размере до 10 тыс. рублей. Молодёжному активу ежемесячно выплачивают по 10 тыс. рублей. Лауреатам областного молодёжного конкурса «Молодость Белгородчины» вручают единоразово 30 тыс., 40 тыс. или 50 тыс. рублей. Однако также предусмотрены и нематериальные поощрения в виде грамот, благодарностей.