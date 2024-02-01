Глава Минздрава РФ сообщил о состоянии раненного в Белгороде журналиста

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
При атаке украинского беспилотника в Белгороде пострадал журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи. Мужчина получил тяжёлые травмы. Сейчас, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, жизни журналиста ничего не угрожает. Пациент восстанавливается как физически, так и психологически.
Акифи и его жена Олеся получили ранения ночью 12 октября 2023 года. На дом на окраине областного центра упал беспилотник, где находилась семья. Дочь Хайбара Акифи, а также родители его супруги погибли. Акифи получил ожоги, минно-взрывную травму, перелом рёбер, повреждения таза и ушиб мозга.
Ранее медики рассказали, что журналист может уже ходить, но с костылём. Мужчина перенёс 15 серьёзных операций.