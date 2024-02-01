Глава Минздрава РФ сообщил о состоянии раненного в Белгороде журналиста

Мурашко: жизни Хайбара Акифи, раненного в Белгороде, ничего не угрожает

Журналист получил тяжёлые травмы, были опасения за его дальнейшее состояние. Однако сейчас Хайбар Акифи восстанавливается, причём не только физически, но и психологически. Подробности министр рассказал в интервью РИА «Новости».