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Хайбар Акифи

Глава Минздрава РФ сообщил о состоянии раненного в Белгороде журналиста

1 февраля 2024, 07:10
Фото: РИА «Новости», видео из больницы
Хайбар Акифи

Мурашко: жизни Хайбара Акифи, раненного в Белгороде, ничего не угрожает

Журналист получил тяжёлые травмы, были опасения за его дальнейшее состояние. Однако сейчас Хайбар Акифи восстанавливается, причём не только физически, но и психологически. Подробности министр рассказал в интервью РИА «Новости».

При атаке украинского беспилотника в Белгороде пострадал журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи. Мужчина получил тяжёлые травмы. Сейчас, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, жизни журналиста ничего не угрожает. Пациент восстанавливается как физически, так и психологически.

Акифи и его жена Олеся получили ранения ночью 12 октября 2023 года. На дом на окраине областного центра упал беспилотник, где находилась семья. Дочь Хайбара Акифи, а также родители его супруги погибли. Акифи получил ожоги, минно-взрывную травму, перелом рёбер, повреждения таза и ушиб мозга.

Ранее медики рассказали, что журналист может уже ходить, но с костылём. Мужчина перенёс 15 серьёзных операций.

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