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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Белгородка просит отвезти тяжело раненного военного в столицу

«Иначе умрёт»: белгородка просит срочно перевезти раненого контрактника в Москву

1 февраля 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка просит отвезти тяжело раненного военного в столицу

Женщина в ходе прямого эфира обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову. Она попросила отвезти её тяжело раненного брата из Ростова-на-Дону в Москву. Глава региона пообещал сделать всё, что в его силах.

Белгородка обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой помочь доставить в Москву её тяжело раненного брата из Ростова-на-Дону. Мужчина отправился служить по контракту, но получил ранения и сейчас находится в госпитале. Военнослужащий лежит в реанимации на ИВЛ в тяжёлом состоянии.

«Врачи говорят, что нужно срочно эвакуировать [военнослужащего — прим. ред.] в Москву, иначе — умрёт. Каждый день его подвозят к самолёту, но бригада отказывается его брать», — рассказывает женщина.

Теперь она просит главу региона о помощи с транспортировкой.

«Помогите с его транспортировкой в Москву. Может, можно выделить отдельный вертолёт, где есть оборудование для его транспортировки?» — интересуется жительница региона.

Губернатор отметил, что сделает всё, что в его силах.

Сейчас пытаюсь связаться с Ростовом. Всё, что от меня зависит, я постараюсь, конечно, сделать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Информацию об обращении передали главе регионального минздрава Андрею Иконникову.

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#Белгородская область#Ранение#Обращение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Военнослужащий#Госпиталь#Транспортировка
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