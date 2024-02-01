«Иначе умрёт»: белгородка просит срочно перевезти раненого контрактника в Москву

Белгородка обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой помочь доставить в Москву её тяжело раненного брата из Ростова-на-Дону. Мужчина отправился служить по контракту, но получил ранения и сейчас находится в госпитале. Военнослужащий лежит в реанимации на ИВЛ в тяжёлом состоянии.