«Иначе умрёт»: белгородка просит срочно перевезти раненого контрактника в Москву

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Белгородка обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой помочь доставить в Москву её тяжело раненного брата из Ростова-на-Дону. Мужчина отправился служить по контракту, но получил ранения и сейчас находится в госпитале. Военнослужащий лежит в реанимации на ИВЛ в тяжёлом состоянии.
«Врачи говорят, что нужно срочно эвакуировать [военнослужащего — прим. ред.] в Москву, иначе — умрёт. Каждый день его подвозят к самолёту, но бригада отказывается его брать», — рассказывает женщина.
Теперь она просит главу региона о помощи с транспортировкой.
«Помогите с его транспортировкой в Москву. Может, можно выделить отдельный вертолёт, где есть оборудование для его транспортировки?» — интересуется жительница региона.
Губернатор отметил, что сделает всё, что в его силах.
Сейчас пытаюсь связаться с Ростовом. Всё, что от меня зависит, я постараюсь, конечно, сделать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Информацию об обращении передали главе регионального минздрава Андрею Иконникову.