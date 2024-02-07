Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:20

Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Выбитые окна, архивное фото

Окна в 42 квартирах Белгорода выбиты после сегодняшнего обстрела «Вампирами»

7 февраля 2024, 19:20
Фото: 1MI
Выбитые окна, архивное фото
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после сегодняшних обстрелов в Белгороде в 42 квартирах пяти многоэтажек выбиты окна. Есть повреждения автомобилей.

Также пострадали стёкла и посекло фасады в двух частных домовладениях, сообщил губернатор Гладков. Ещё в одном частном домовладении повреждена хозпостройка.

Есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. Кроме того, в Белгороде повреждены 24 автомобиля.

В Белгородском районе аналогичные повреждения есть в шести частных домовладениях и на территории одного предприятия. Здесь повреждено восемь автомобилей.

7 февраля над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Сбито семь воздушных целей. Позже ВСУ нанесли повторный удар, но целей сбили уже пять. Серьёзныйх последствий на земле после второго «прилёта» не было.

Белгород вновь пытались обстрелять из чешских «Вампиров»: силы ПВО сбили пять целей
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 200 автомобилей повреждены при атаке ВСУ на Белгород 29 и 30 декабряЧетыре авто в Белгороде были полностью уничтожены, мэрия не может найти хозяевАтака ВСУ: осколками ранило трёх белгородцев, выбиты окна в домах и повреждены авто
#Происшествия#Автомобили#Пво#Окна#Фасады#Белгород#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Хозпостройка#Артем Черненко#Промышленное предприятие#Стекла#Вампиарми#Частные домовладения#Поврежденные автомобили
Подпишитесь
Белгород вновь пытались обстрелять из чешских «Вампиров»: силы ПВО сбили пять целей
Сегодня, 17:52
Снова «Вампир»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 14:30
Стали известны подробности ДТП с ребёнком, пострадавшим во время взрывов в Белгороде
Сегодня, 15:18
Людей спустили в укрытия, воет сирена: что происходит в Белгороде
Сегодня, 17:16
«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атаки
Сегодня, 12:07
Виновата опечатка: следователь подала в суд из-за заголовка в газете
Сегодня, 13:25