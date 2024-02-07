Окна в 42 квартирах Белгорода выбиты после сегодняшнего обстрела «Вампирами»

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Также пострадали стёкла и посекло фасады в двух частных домовладениях, сообщил губернатор Гладков. Ещё в одном частном домовладении повреждена хозпостройка.
Есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. Кроме того, в Белгороде повреждены 24 автомобиля.
В Белгородском районе аналогичные повреждения есть в шести частных домовладениях и на территории одного предприятия. Здесь повреждено восемь автомобилей.
7 февраля над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Сбито семь воздушных целей. Позже ВСУ нанесли повторный удар, но целей сбили уже пять. Серьёзныйх последствий на земле после второго «прилёта» не было.