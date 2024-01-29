Четыре авто в Белгороде были полностью уничтожены, мэрия не может найти хозяев

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Из 775 повреждённых единиц транспорта — 652 частных автомобиля. По докладу мэра Белгорода, сегодня 30 собственников получат выплаты, а до конца недели — ещё 42, это те авто, где было «позднее согласование доступа, либо не было контакта».
На прошлой неделе стало известно, что порядка 50 собственников запросили повторную экспертизу по своим автомобилям. Сегодня Валентин Демидов рассказал, что таких хозяев 55, и по 20 из них уже провели повторную экспертизу, остальным проведут до конца недели.
Также градоначальник отметил, что есть ещё четыре автомобиля, которые получили настолько сильные повреждения в результате обстрелов, что их хозяев идентифицировать невозможно, да и сами они на связь не выходят.
Что касается автомобилей, оформленных на юридических лиц, то они самостоятельно проводят экспертизу и, по словам Демидова, у них есть возможность получить гранты на восстановление.