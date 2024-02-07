Министр строительства РФ и сенатор Савченко посетили место обстрела в Белгороде

На месте падения обломков чиновников сопровождал губернатор Вячеслав Гладков. Он также пообщался с местными жителями. В районе происшествия работники уже приступили к уборке мусора. Что касается работ по восстановлению жилья, то они начнутся в ближайшее время. Глава региона признался, что без федеральной помощи справиться со всем не вышло бы.