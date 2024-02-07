Министр строительства РФ и сенатор Савченко посетили место обстрела в Белгороде

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
На месте падения обломков чиновников сопровождал губернатор Вячеслав Гладков. Он также пообщался с местными жителями. В районе происшествия работники уже приступили к уборке мусора. Что касается работ по восстановлению жилья, то они начнутся в ближайшее время. Глава региона признался, что без федеральной помощи справиться со всем не вышло бы.
Остановить жизнь в регионе невозможно — несмотря на сложную оперативную обстановку, у нас остаются текущие направления в работе, такие, как обустройство дорог, обеспечение и развитие системы здравоохранения, образовательных учреждений и другое.
Вячеслав Гладков
Отметим, что в 90-е Сергея Степашина рассматривали в роли преемника Бориса Ельцина. В разное время чиновник занимал высокие должности: от министра МВД до премьер-министра. Евгений Савченко же ранее занимал пост губернатора Белгородской области.