Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

Министр строительства РФ и сенатор Савченко посетили место обстрела в Белгороде

Министр строительства РФ и сенатор Савченко посетили место обстрела в Белгороде

7 февраля 2024, 18:44
Фото: пресс-служба губернатора Гладкова
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и сенатор Евгений Савченко посетили сегодня Белгород. Во время рабочего визита чиновники федерального уровня побывали у пострадавшего от сегодняшнего обстрела дома.
Сюжет
Обстрел

На месте падения обломков чиновников сопровождал губернатор Вячеслав Гладков. Он также пообщался с местными жителями. В районе происшествия работники уже приступили к уборке мусора. Что касается работ по восстановлению жилья, то они начнутся в ближайшее время. Глава региона признался, что без федеральной помощи справиться со всем не вышло бы.

Остановить жизнь в регионе невозможно — несмотря на сложную оперативную обстановку, у нас остаются текущие направления в работе, такие, как обустройство дорог, обеспечение и развитие системы здравоохранения, образовательных учреждений и другое.
Вячеслав Гладков

Отметим, что в 90-е Сергея Степашина рассматривали в роли преемника Бориса Ельцина. В разное время чиновник занимал высокие должности: от министра МВД до премьер-министра. Евгений Савченко же ранее занимал пост губернатора Белгородской области.

Белгород вновь пытались обстрелять из чешских «Вампиров»: силы ПВО сбили пять целей
Узнать подробнее
Читайте также:
Шестерым детям из Белгорода понадобилась помощь психолога после обстреловПредприятие попало под обстрел в Белгороде: на месте работают следователиSHOT: при обстреле Белгорода был ранен водитель фуры
#Евгений Савченко#Сергей степашин#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Артем Черненко#Министр строительства РФ#Ирек Файзуллин#Фонд развития территорий
Подпишитесь
Белгород вновь пытались обстрелять из чешских «Вампиров»: силы ПВО сбили пять целей
Сегодня, 17:52
Снова «Вампир»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 14:30
Стали известны подробности ДТП с ребёнком, пострадавшим во время взрывов в Белгороде
Сегодня, 15:18
Людей спустили в укрытия, воет сирена: что происходит в Белгороде
Сегодня, 17:16
«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атаки
Сегодня, 12:07
Виновата опечатка: следователь подала в суд из-за заголовка в газете
Сегодня, 13:25