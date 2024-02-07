SHOT: при обстреле Белгорода был ранен водитель фуры

В Сети сообщают, что во время обстрела Белгорода пострадал водитель фуры. Снаряд упал перед кабиной транспорта. По данным Telegram-канала, мужчина жив, находится в сознании и сейчас его везут в больницу. Официальной информации о пострадавших при обстреле пока не поступало.