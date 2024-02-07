SHOT: при обстреле Белгорода был ранен водитель фуры

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Сети сообщают, что во время обстрела Белгорода пострадал водитель фуры. Снаряд упал перед кабиной транспорта. По данным Telegram-канала, мужчина жив, находится в сознании и сейчас его везут в больницу. Официальной информации о пострадавших при обстреле пока не поступало.
Напомним, что серию громких взрывов жители областного центра и района услышали после четырёх часов. В городе объявили ракетную опасность. В Сети начали появляться фото повреждённых машин и выбитых окон.
Минобороны РФ сообщило, что над областью система ПВО уничтожила семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Это произошло около 16:30. Примерно в это время белгородцы услышали несколько бахов.