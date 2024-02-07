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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Обстрел, тематическое фото

SHOT: при обстреле Белгорода был ранен водитель фуры

7 февраля 2024, 14:48
Фото: 1MI
Обстрел, тематическое фото

В Сети сообщают, что при обстреле Белгорода был ранен водитель фуры

Снаряд упал перед фурой, пишет SHOT. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

В Сети сообщают, что во время обстрела Белгорода пострадал водитель фуры. Снаряд упал перед кабиной транспорта. По данным Telegram-канала, мужчина жив, находится в сознании и сейчас его везут в больницу. Официальной информации о пострадавших при обстреле пока не поступало.

Напомним, что серию громких взрывов жители областного центра и района услышали после четырёх часов. В городе объявили ракетную опасность. В Сети начали появляться фото повреждённых машин и выбитых окон.

Минобороны РФ сообщило, что над областью система ПВО уничтожила семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Это произошло около 16:30. Примерно в это время белгородцы услышали несколько бахов.

Видео: SHOT
Выбитые окна и повреждённые машины: последствия взрывов над Белгородом
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