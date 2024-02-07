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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Последствия громких звуков над Белгородом

Выбитые окна и повреждённые машины: последствия взрывов над Белгородом

7 февраля 2024, 14:34
Фото: Go31
Последствия громких звуков над Белгородом

В Сети опубликовали фото последствий громких звуков над Белгородом

Ближе к вечеру над Белгородской областью вновь было громко: работала сирена, жителей просили спрятаться в безопасном месте. Позже белгородцы стали публиковать в интернете фотографии и видео последствий громких звуков.

После четырёх часов дня жители Белгорода и Белгородского района услышали серию громких звуков. Белгородцев предупредили о ракетной опасности, включили сирены оповещения и попросили спрятаться в безопасные места. После случившегося белгородцы стали делиться фотографиями с последствиями громких звуков.

Так, в квартире одной белгородки окно выбило ударной волной, а на Крейде с выбитыми окнами столкнулись почти все жители многоквартирного дома.

На Крейде также оказалась повреждена машина и фасад минимум одного здания. Некоторые Telegram-каналы сообщали о пожаре.

Последствия громких звуков над БелгородомПоследствия громких звуков над Белгородом
Последствия громких звуков над БелгородомПоследствия громких звуков над Белгородом
Последствия громких звуков над БелгородомПоследствия громких звуков над Белгородом
Последствия громких звуков над БелгородомПоследствия громких звуков над Белгородом
Последствия громких звуков над БелгородомПоследствия громких звуков над Белгородом
Последствия громких звуков над БелгородомПоследствия громких звуков над Белгородом
Последствия громких звуков над Белгородом
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Читатели Бел.Ру же сообщили о попадании в кабину фуры на улице Рабочая.

В ТРЦ «Сити Молл» все магазины закрылись, а людей отвели в подвальное помещение. На цокольный этаж провели и посетителей «Мега Гринна».

Последствия громких звуков над БелгородомПоследствия громких звуков над Белгородом
Последствия громких звуков над Белгородом
Фото: Bel.ru
Над Белгородом громко: в городе объявили ракетную опасность, работала сирена
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