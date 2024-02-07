Над Белгородом громко: в городе объявили ракетную опасность, работала сирена

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Оповещение от МЧС поступило в 16:26.
Незадолго до этого прогремело несколько оглушительных бахов. Их было отчётливо слышно в разных районах города. В Белгороде включили сирену.
О каких-либо последствиях на земле официальной информации пока не было.
Ранее также МЧС предупреждало об обстреле Шебекино. Горокруг сегодня с утра уже атаковали несколько раз, есть разрушения.
Напомним, что ракетную опасность в Белгороде объявляли и минувшей ночью. Утром в городе тоже раздавались взрывы.