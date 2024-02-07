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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Сирена

Над Белгородом громко: в городе объявили ракетную опасность, работала сирена

7 февраля 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгороде объявили ракетную опасность

Несколько оглушительных бахов раздалось в городе. После этого включили сирену.

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Оповещение от МЧС поступило в 16:26.

Незадолго до этого прогремело несколько оглушительных бахов. Их было отчётливо слышно в разных районах города. В Белгороде включили сирену.

О каких-либо последствиях на земле официальной информации пока не было.

Ранее также МЧС предупреждало об обстреле Шебекино. Горокруг сегодня с утра уже атаковали несколько раз, есть разрушения.

Напомним, что ракетную опасность в Белгороде объявляли и минувшей ночью. Утром в городе тоже раздавались взрывы.

Что делать, если не было отбоя ракетной опасности, но надо вести ребёнка в школу?
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